El albo cayó en el cierre de la 8ª fecha

Con la derrota de Gimnasia y Tiro se cerró ayer la octava fecha del Regional del NOA de rugby. La jornada se había puesto en marcha el sábado pasado con las derrotas de Jockey Club y Universitario a manos de Los Tarcos y Tucumán Rugby.

El albo se midió en su cancha contra Old Lions de Santiago del Estero, hasta aquí el equipo revelación de la competencia. Los santiagueños aprovecharon su buen momento para vencer 30 a 21 en Altos de Medeiros y se ubican como únicos escoltas con 30 puntos. El líder es Tucumán Rugby con 38 unidades. La novena fecha del Regional se jugará el próximo fin de semana con los siguientes partidos: Universitario (T) vs. Santiago LT, Tucumán LT vs. Huirapuca, Universitario (S) vs. Natación, Jockey Club (S) vs. Tucumán Rugby, Old Lions vs. Los Tarcos, Lince vs. Gimnasia y Cardenales vs. Jockey (T).

Las posiciones

Equipo PJ PG PE PP Pts.

Tuc. Rugby 8 8 0 0 38

Old Lions 8 7 0 1 30

Natación 8 5 1 2 27

Tucumán LT 8 6 0 2 26

Univer. (T) 8 5 0 3 24

Lince 8 5 0 3 20

Jockey (S) 8 4 0 4 20

Los Tarcos 8 3 1 4 19

Huirapuca 8 3 0 5 14

Santiago LT 8 3 0 5 14

Univer. (S) 8 3 0 5 14

Gimnasia 8 2 0 7 9

Cardenales 8 1 0 7 6

Jockey (T) 8 0 0 8 2