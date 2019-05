“Voy a declarar para clamar por mi inocencia, porque yo no maté a Cintia”

En una entrevista exclusiva con El Tribuno, Mario Federico Condorí, único imputado por el homicidio de Cintia Vanesa Fernández, ocurrido, según la investigación, el 28 de abril de 2011, señaló que es inocente y que durante el juicio cuando declare hoy “se van a aclarar muchas cosas que no se saben”. También afirmó que no es protegido ni tiene privilegios por su condición de policía.

Condorí formaba parte de la División Trata de Personas en el momento en que ocurrió el aberrante crimen de la joven estudiante. Llamadas telefónicas, declaración de vecinos del Complejo Parque La Vega y otras pruebas indican que se trata del homicida.

¿Cómo está para afrontar el juicio donde llega como único acusado por un crimen por alevosía? ¿Tiene algún tipo de temor?

Estoy bien, tranquilo. No tengo miedo, pero sí estoy ansioso de que llegue el día para que se aclare todo y se pueda limpiar mi nombre. Me fortalece el apoyo de mi familia, de mi mujer, de mi hijo y amigos que me creen porque saben el tipo de persona que soy. Hace ocho años que estoy completamente a disposición de la Justicia y mañana -por hoy- va a ser el momento para que se pueda colaborar más y para que se haga justicia por Cintia y por mí.

¿Piensa declarar el primer día de juicio?

Sí, voy a declarar. Lo voy a hacer por mi inocencia porque yo no maté a Cintia.

¿Qué le provoca todo esto que está viviendo, se considera inocente?

Soy inocente, yo no maté a Cintia, no tengo absolutamente nada que ver con su muerte.

¿Tenía una relación con ella?

Sí, tenía una relación con ella que duró entre 3 o 4 meses.

Se lo acusa porque lo habían visto en el lugar días antes del homicidio. ¿Qué tiene para decir al respecto?

La muestra que está en el expediente dice todo lo contrario, el día 28 yo estaba trabajando en la División Trata de Personas de la Policía de Salta.

¿Por qué está tan seguro de que hay pruebas para comprobar su inocencia?

Porque en las pruebas científicas y peritajes sobre mi persona se hizo absolutamente todo, no quedaron dudas sobre mi inocencia.

¿Hay una condena social hacia su persona por su condición de policía?

Sí claro, por la presión mediática que hubo en su momento, las aberraciones que se dijeron sobre mí, sobre mi familia, que en el expediente no están plasmadas para nada.

¿Qué opina de lo que dice la madre de Cintia?

Lo que dice la madre en su reclamo está perfecto, todo reclamo por justicia es valedero, pero siempre buscando una justicia verdadera, no con conjeturas o hipótesis que nada tienen que ver con el expediente.

¿Por qué piensa que ella lo acusa tan abiertamente?

La verdad que desconozco por qué lo hace, no sé cuáles son las motivaciones de la señora Ana Fernández.

Recientemente Ana hizo declaraciones bastante fuertes, como que si no se hace justicia, ella lo hará por mano propia. ¿Qué opina de eso?

Se tomarán las medidas pertinentes, se pedirá a la Justicia que se me dé la protección que merezco como cualquier ciudadano. Porque no se trata solo de mí sino también de mi familia, de mis allegados.

En la situación en la que se encuentra, ¿cómo afronta los gastos de su defensa?

Lo que puedo decir es que el sacrificio de mi familia y mi mujer es muy grande, porque desde que estoy con prisión domiciliaria no puedo trabajar, pero sí lo hago en la casa, atendiendo a mi hijo, preparándolo para la escuela, ayudo a mi madre con las cosas para su negocio, en fin, somos gente de trabajo y con trabajo se le puede pagar al abogado.

Sin embargo desde la defensa de Cintia aseguran que hay pruebas que lo incriminan.

Justamente hoy va a ser el día en el que van a tener que demostrar sus dichos, si dicen que tienen pruebas que las pongas sobre la mesa.

¿Qué puede decir sobre las acu saciones de que es un protegido y que tiene privilegios, como por ejemplo la beca que le dieron para estudiar abogacía?

Si ser becado es un privilegio, no lo entiendo, porque me la dieron por ser carente de recursos, porque no le dan beca a cualquiera, le dan a las personas que ellos ven que les pueden dar, no soy protegido de nadie, no tengo conocidos en ningún lado como para que digan esas cosas.

¿Cómo fue su relación con Cintia?

Fue una relación buena, como de cualquier pareja, nunca tuvimos inconvenientes ni peleas, nada.

