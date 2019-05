Animan a pymes y artesanos a vender en Estados Unidos

"Creo que es muy importante desmitificar todo lo que rodea a la posibilidad de exportar productos salteños a Estados Unidos, hoy el mundo se achicó mucho y, si tenés algo para vender que le puede hacer falta a alguien al otro lado del mundo, se lo podés entregar en 48 horas". La afirmación pertenece a Marcos Jándula, un salteño que desde hace algunos años vive en Miami, adonde instaló su empresa de servicio de importaciones, envíos y almacenamiento de distintos tipos de productos.

Jándula estuvo en Salta la semana pasada en el marco de la misión comercial de Estados Unidos que visitó la provincia. Integraba la delegación comercial de alrededor de 20 empresarios, representantes de cámaras y funcionarios estadounidenses que llegaron para conocer áreas específicas relacionadas con la producción de vinos, legumbres, frutas y hortalizas.

La misión, "Salta conecta Estados Unidos", fue el marco para que los empresarios tuvieron la oportunidad de observar y conocer las chances de negocios que se ofrecen en Salta y evaluar los rubros donde podrán invertir o generar negocios.

De visita en El Tribuno, Jándula señaló que "estamos haciendo un trabajo para lograr una proyección de negocios para que el empresario pyme pueda lograr que su producto trascienda Salta y llegue a un cliente final en Estados Unidos".

"Nosotros nos ocupamos de toda la parte logística a través del trabajo coordinado con empresas que operan acá, en Salta, para hacerle mucho más fácil el trámite al vendedor. Allá recibimos el producto a través de mi empresa (MyStorke), lo almacenamos y lo distribuimos hasta su destino final que puede ser en Estados Unidos, México y Canadá", detalló.

Jándula agregó: "Por ejemplo, a alguien que hace ponchos salteños, nosotros lo ayudamos a armar una e-commerce o aglutinar a varios del sector que tengan que ver con este rubro y puedan comercializar sus productos". Además, indicó que brindan asesoramiento con todos los trámites para exportar, que ahora es mucho más sencillo a partir del programa Exporta Simple. "Cotizamos todo lo que sería el transporte, la importación, con todas las habilitaciones necesarias, y asistirlos con la comercialización. Nos interesa que sientan que tienen un representante en Miami, que es la puerta de entrada a los Estados Unidos", afirmó.

El empresario indicó en este sentido que "ya trabajamos con empresas que hacen indumentaria y artesanías", y reveló que "allá hoy hay una gran demanda de todo lo que son elementos de seguridad para industrias, como cascos o gafas".

Consideró que "el desconocimiento genera un miedo que paraliza a los pequeños productores y los lleva a perder oportunidades. Acá hay buenos productos y nosotros queremos que sepan que exportar lo que hacen es simple y lograble".

Respecto de la misión, dijo que "charlamos con algunos artesanos que nos explicaban que no pueden producir a escala, a lo que les explicamos que lo que hay que entender es que la clave del e-commerce es la entrega rápida al cliente, por eso yo trato de aconsejarlos para que tengan un stock, aunque sea pequeño. Y para eso hace falta una inversión y trabajar con cierta disciplina, porque si exportás no solo estás vendiendo tu producto sino que estás representando a Salta y la Argentina como vendedor. Entonces es fundamental dejar al cliente satisfecho para que vuelva a comprar. Y cuando esa demanda de un nuevo pedido llegue, poder cumplir".

Jándula explicó que el objetivo de su empresa es "acompañar al vendedor en toda la experiencia para que puedan afianzarse como exportadores, porque eso también nos genera a nosotros clientes", y destacó que "nosotros en Estados Unidos vamos a ferias con estands donde exponemos lo que puede estar a la venta y eso ayuda a posicionar los productos y a generar negocios".

Destacó que "en Salta ya estamos acostumbrados a ciertas artesanías, a sus diseños y a la utilidad que puedan tener, pero en Estados Unidos eso es una novedad que puede tener buena demanda y precio".

"Es recontra posible vender en Estados Unidos -insistió- es mucho más dinámico de lo que la gente se imagina, hay productos que ni siquiera pagan derechos de exportación, hasta cierto monto no se pagan impuestos. Todo depende de lo que se vaya a mandar".

Además, recalcó que trabajan en Salta con gente capacitada que ayuda a los interesados para que tengan el paso a paso de cómo sería esta experiencia exportadora: "Para que el productor entienda que si tiene un producto de calidad, vendible y es responsable se puede vender en Estados Unidos y que el proceso puede demorar solo diez días".

Durante la presentación estuvieron el jefe de Gabinete, Fernando Yarade; la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Graciela Pinal de Cid; el ministro de Economía, Emiliano Estrada; el secretario de Energía, Marcelo Juri; el subsecretario de Comercio, Luis García Bes y el subsecretario de Estado de Maryland, Luis Borunda. Además, Patrick Capurro, de la Maryland Sister States Organization; Nancy Clara, de Argentine American Chamber of Commerce of Florida y de Interfreight Logistics Miami; Arturo Estopiñan, por The Estopinan Group; y Wiley Rhodes, de la American Sustainable Business Council, un pool con más de 420.000 empresas representadas, entre otros.

Un salteño, en Miami

Marcos Jándula nació y se crió en San Lorenzo, Salta. Estudió Comercio Exterior en Buenos Aires y trabajó en una empresa de carga internacional. Por cuestiones familiares viajaba mucho a EEUU y luego tuvo la oportunidad de vivir legalmente allí. “Para entonces yo había armado mi empresa de logística”, detalló.

“Mi trabajo fue creciendo” y agregó que “después de eso armé Storke, que es una solución para ayudar a personas que compran en la web: lo mandan a Storke, donde son inventariados y se entregan a la persona cuando va a Miami”.

“También hacemos envíos, todo dentro del sistema legal porque todo se declara y pagan los impuestos. Así nació la posibilidad de hacer el proceso a la inversa y empezar a ayudar a quienes querían exportar”, dijo.

Señaló que quiere “ser alguien que pueda ser identificado por los salteños como una persona que te puede ayudar cuando estás en Miami si tenés un problema y necesitás de alguien que conozca el lugar, una especie de embajador voluntario”. Dejó su mail para los que quieran profundizar en el tema info @mystorke.com.