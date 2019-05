Los perros de la calle siguen provocando accidentes

Esta vez, una jauría derribó a un motociclista que sufrió lesiones en el barrio Lugano. El problema parece no tener solución en el sur provincial.

Ocurrió otra vez. El crecimiento poblacional de perros en Metán sigue sin control, debido a que las castraciones que se realizan son insuficientes.

La problemática es grave ya que se observa a animales en las calles, en los distintos barrios de la localidad. Los que siguen provocando accidentes a los que circulan en motos o bicicletas y muerden a los transeúntes.

El viernes pasado, el barrio Lugano, en el que hay más perros que casas, según registros oficiales, fue el escenario de otro accidente provocado por una jauría.

La víctima fue Walter Emiliano Mendoza, de 25 años, quien reside en Metán Viejo. Se trata de un trabajador metalúrgico que se dirigía a su trabajo en una moto de 150 centímetros cúbicos, por la calle Coronel Vidt, cuando fue interceptado por varios animales que estaban sueltos.

Siempre me atacan

"Cada vez que paso por ese lugar para dirigirme a mi trabajo esos perros me atacan. Esta vez se me cruzaron varios y provocaron que me cayera de la moto", dijo Mendoza a El Tribuno.

"Fue alrededor de las 8.30 del viernes, se me pusieron de frente y a los costados y amenazaban con morderme porque me seguían hasta que caí. Yo iba despacio en la moto, pero sufrí golpes en la rodilla y el tobillo derecho, las manos y el codo izquierdo. Puse las manos al caer, porque derrapé en el pavimento. Llevaba guantes y el casco, sino hubiera sido peor", relató el joven.

Dijo que varios vecinos fueron testigos de lo ocurrido. Incluso luego del accidente, residentes del barrio Lugano se comunicaron con El Tribuno, para advertir que fueron los mismos perros que siempre atacan a transeúntes, ciclistas y motociclistas y exigieron medidas a las autoridades.

"Tuve que llamar a mi señora que estaba embarazada para que me viniera a ayudar. Luego nos fuimos al hospital, donde ella se descompensó y tuvieron que asistirla también. Tuvimos que esperar, pero nos atendieron bien", destacó Mendoza.

El metalúrgico de Metán Viejo dijo que esos perros no pueden estar sueltos en la calle, porque atacan a la gente permanentemente.

"Ya he radicado una denuncia en la comisaría 30. "Tengo una fisura en la rodilla derecha y me dieron una incapacidad laboral de siete días, en los que no podré trabajar. Yo soy el sostén de mi familia y mi mujer está embarazada de cinco meses", detalló el muchacho.

Vacunación antirrábica

La Municipalidad de San José de Metán todos los años realiza una campaña de vacunación antirrábica que abarca todos los barrios de la ciudad. Además hicieron un relevamiento de la situación y determinaron que, por ejemplo, en el barrio Lugano, al sur de la ciudad, hay más perros que casas. También se creó un registro de perros de razas consideradas peligrosas.

En una simple recorrida por la ciudad se observa que la problemática es delicada. Hay perros por todos lados. Lo peor es que cuando pasa un auto o una moto salen a perseguirlos, furiosos y descontrolados.

A tal punto llega la preocupación de los vecinos, que algunos solicitaron que vuelva la perrera, para tratar de terminar con la grave problemática. Esto se debe a que muchos vecinos fueron mordidos y víctimas de accidentes por culpa de los animales que se encuentran la vía pública.

En el plan estratégico del bicentenario, presentado por la Municipalidad de San José de Metán en 2016, en los artículos 193 y 194 expresa claramente que la gestión actual se opone a la existencia de la "perrera", como se conoce al camión jaula que pasaba en los 80 y en los 90 recogiendo perros callejeros y aterrorizando a las familias con el destino incierto de los canes. También la Municipalidad se expresa a favor de la esterilización de las perras, y plantea la necesidad de realizar fuertes campañas de concientización para que los perros permanezcan dentro de las casas.

Cuando la temible perrera dejó de circular por las calles, todos celebraron, pero dejaron de cuidar a los perros que hoy aterran a los vecinos con su temeridad y su hambre.