“El arzobispo Cargnello ha sido obstructivo y poco cooperativo en varios casos de sacerdotes”

Peter Isely fue abusado por un sacerdote en Estados Unidos. A su tragedia la transformó en lucha y fundó SNAP (Red de Sobrevivientes de los Abusados por los Sacerdotes). Pudo reunirse con la cúpula de la Iglesia mediante la red de sobrevivientes de 29 países. Participó de la Cumbre contra los Abusos Eclesiásticos celebrada recientemente en el Vaticano. Sin embargo, no fue recibido por el Papa, actitud que reprochó.

Llegó a la Argentina hace algunos días para acompañar a las víctimas, a quienes definió como las “más valientes del mundo”, por los escollos sociales y legales con los que se topan. Uno de estos es el Concordato firmado entre el Vaticano y el Estado argentino. Hace unos días, por cierto, se presentó un proyecto para modificarlo.

Empapado de los casos argentinos, aseguró que el Papa no cumple con la tolerancia cero en su propio país, lo que lo inhabilita para continuar con su lucha. Además, exigió que arzobispos argentinos que hayan entorpecido investigaciones, sean separados e investigados. Entre ellos nombró al arzobispo de Salta, Mario Cargnello. Lo cuestionó por su accionar en los casos que destapó este matutino: Balbi, Lamas y Aguilera.

Educado en la escuela de Divinidad de Harvard, dedicó su profesión de psicoterapeuta a la recuperación de víctimas de abuso, trabajo por el cual recibió la Medalla de Justicia Igual 2010 de la Sociedad de Ayuda Legal.

¿Cómo fue la Cumbre contra el Abuso Sexual en el Vaticano?

Acudieron sobrevivientes de todo el mundo. Yo soy un sobreviviente. Nuestra presencia tuvo un efecto poderoso en mostrar al mundo este problema. El abuso del clero y el encubrimiento de la Iglesia es un problema global. Miles de niños fueron violados y agredidos sexualmente por sacerdotes de todo el mundo. Se documentó que muchos obispos encubrieron estos terribles crímenes. El Papa declaró dramáticamente en la cumbre que lideraría una “guerra global” contra los abusos y encubrimientos. Sin embargo, en todo el mundo no hay tolerancia cero, incluida la Argentina. La tolerancia cero es simple: cualquier sacerdote que haya agredido a un niño debe ser removido permanentemente del sacerdocio y reportado a las autoridades civiles. Y cualquier cardenal u obispo que encubrió estos crímenes debe ser removido.

Nos reunimos con funcionarios del Vaticano, y no pudieron responder preguntas sobre por qué no hay una verdadera tolerancia cero en la Iglesia. Teníamos demandas muy específicas. La tolerancia cero debe, como mínimo, estar escrita en la ley universal de la Iglesia. Es realmente sorprendente que pueda ser sacerdote, perjudicar penalmente a un niño y, según la ley de la iglesia, su obispo puede mantenerlo en el ministerio con niños y familias. El Papa podría cambiarlo, con un golpe de pluma, y aún no lo hizo.

¿Por qué el papa Francisco no se reunió con las víctimas de abuso?

El Papa, en las semanas previas a la cumbre, habló sin cesar de cómo los obispos y los cardenales “deben reunirse y escuchar a los sobrevivientes”. Esperábamos que estuviera en la reunión con los funcionarios del Vaticano, pero no estuvo. Preguntamos a los cardenales dónde estaba. ¿Por qué no estaba si esto era tan importante para él como afirma? No respondieron y solo dejaron caer sus cabezas. Más tarde, ese mismo día, nos enteramos que Francisco estaba en la Plaza de San Pedro hablando con un grupo de Italia, y les dijo que aquellos que “critican” a la Iglesia son los “parientes de Satanás”. La prensa entendió que se refería a nosotros. Es realmente triste que no tenga la decencia de reunirse con sobrevivientes de todo el mundo, sino también de hacer esos comentarios y acusaciones crueles. Es un gran deshonor para el sufrimiento de tantos sobrevivientes.

Creemos, por supuesto, que el Papa no quiere que los niños sufran. Pero parece que quiere hacer el difícil trabajo de desafiar el sistema de abuso y encubrir a la Iglesia. El sacerdocio es la familia de Francisco, él está protegiendo a su familia clerical, a pesar de que en innumerables familias católicas los niños sufrieron daños y las vidas de jóvenes han sido destruidas. No creo que los niños no sean importantes para él, pero los sacerdotes y los obispos son más importantes, incluso cuando son delincuentes sexuales infantiles.

¿Hay mecánicas que repite la Iglesia en los casos de abuso?

El problema se remonta a muchos siglos. El sistema funciona en todos los países de la misma manera. En algunos países durante las últimas décadas, sin embargo, hubo una mayor exposición pública, lo que llevó a intervenciones de la justicia civil y penal por parte de gobiernos y fiscales. Esto ha llevado a cambios y reformas.

El problema comienza en Roma con el papa Francisco y el Vaticano. Él está a cargo de todos los obispos. La solución debe provenir de autoridades civiles y penales e investigaciones gubernamentales, como en Australia, Alemania, Irlanda, Chile y otros lugares. El Vaticano debe responsabilizarse por sus acciones ante las Naciones Unidas, especialmente el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Tortura. Los sobrevivientes han testificado y presentado evidencia de estos delitos a ambos Comités. La Santa Sede es signataria de ambos tratados. La ONU ha dicho que están violando varias disposiciones de esos tratados. Ahora deben ser responsables de esas violaciones de derechos humanos. Como dice el famoso dicho, “todos los caminos llevan a Roma”. Con el abuso de niños en la Iglesia, todo abuso y encubrimiento lleva allí también.

¿Cómo es la relación de la Iglesia en EEUU? ¿Están obligados a denunciar casos de abuso en la justicia?

Nuestra Constitución garantiza la práctica libre y abierta de la religión. Pero, por lo tanto, prohíbe el establecimiento de cualquier religión en el estado. Tenemos una gran diversidad religiosa. Somos un país muy religioso, pero muchos estadounidenses hoy en día no pertenecen a una religión institucional. Practican su propia religión a su manera y diferentes formas de espiritualidad. Hay ateos también, pero pocos. Tenemos una de las poblaciones católicas más grandes del mundo y representan aproximadamente entre un tercio de los estadounidenses. Muchos católicos abandonaron la Iglesia oficial en las últimas dos décadas, especialmente desde las revelaciones generalizadas de abuso y encubrimiento.

En la mayoría de los estados, el clero está obligado por ley a denunciar el abuso sexual de niños, ya que muchas otras profesiones deben hacerlo allí. Hay algunos funcionarios de la Iglesia que han sido arrestados y procesados por no denunciar el abuso. Algunos estados aún permiten que el clero no reporte. Estamos trabajando para cambiar eso.

¿Cómo ve al país en el mapa de los abusos eclesiásticos?

Llegamos después de hablar con sobrevivientes, activistas y abogados argentinos. Estamos horrorizados por las historias de abuso de sobrevivientes, e inspirados por el coraje de las víctimas. Los sobrevivientes argentinos se encuentran entre los más valientes del mundo. Se enfrentan a grandes dificultades en su lucha. Pero nosotros los sobrevivientes somos una comunidad global. No importa de qué país venimos, todos hemos tenido la misma experiencia, luchamos a lo largo de la vida con este trauma y buscamos justicia. Cuando un sobreviviente habla en cualquier parte del mundo, habla por todos nosotros. El abuso por parte del clero no tiene patria. Argentina, porque es el país de origen del papa Francisco, es un país extremadamente importante en la lucha por la tolerancia cero global. Pero no hay tolerancia cero en la Iglesia argentina, lo cual es espantoso. El papa Francisco durante seis años ha prometido tolerancia cero, pero no puede lograrlo en su propio país. Si no sucede en Argentina, no ocurrirá en el resto del mundo. Además, nadie conoce al papa Francisco mejor que los sobrevivientes de Argentina. Algunos de ellos tuvieron que lidiar con los efectos de su participación en casos en los que asistía directamente al sacerdote abusador y no a sus víctimas, como en el caso de Grassi. En este momento, el Papa Francisco ha nombrado a un delegado para investigar los casos de los sobrevivientes del Próvolo. Ese delegado está utilizando el anticuado Concordato para negarse a cooperar con las investigaciones criminales y las víctimas que buscan justicia civil. Es inaceptable. Si el Papa nombró personalmente a un delegado para manejar estos casos, entonces él está a cargo de estos casos, y está obstruyendo la justicia para las víctimas.

Usted presentó el proyecto junto a otras víctimas para modificar aquel Concordato...

Estos crímenes han durado tanto tiempo debido al secreto. La Iglesia no puede controlarse a sí misma. Como dice el dicho, “no se puede confiar en que el zorro cuide el gallinero o un lobo la oveja”. La cura al secreto es la transparencia y la divulgación pública. Estos casos deben ser investigados por las autoridades penales y civiles. La Iglesia debe estar obligada por ley a entregar todas las pruebas y documentos. Es por eso que el Concordato debe ser modificado. Está siendo utilizado por el gobierno y la iglesia para encubrir los abusos. El gobierno argentino es responsable ante sus ciudadanos argentinos, no ante la Santa Sede. El Gobierno argentino debe obligar a la Iglesia a abrir sus archivos de abuso para que el público pueda ver cómo la Iglesia maneja estos casos. Tercero, el Concordato debe enmendarse para que no pueda ser utilizado por los funcionarios eclesiásticos para proteger a los abusadores de niños y a las autoridades de la Iglesia que los protegen.

Usted habló de quienes encubrieron a los abusadores y nombró al arzobispo Cargnello.

El arzobispo de Salta (Mario Antonio) Cargnello ha sido obstructivo y poco cooperativo en varios casos. Se niega a proporcionar información sobre los presuntos delitos sexuales del padre José Aguilera, según los fiscales. El arzobispo ignoró a una víctima que intentó denunciar al padre Abel Balbi hace varios años; esas denuncias finalmente se hicieron públicas en octubre de 2018. Cargnello también se negó a proporcionar información sobre el juicio canónico de Emilio Lamas, quien fue arrestado el año pasado por violación de menores. El sacerdote admitió su culpabilidad ante la arquidiócesis hace un par de años.