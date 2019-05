A partir de este mes, la tarifa de la luz subirá un 19,8% en dos cuotas

La tarifa de la luz se incrementará un 19,8 por ciento en dos cuotas a pagar en las facturas correspondientes a mayo y junio. Así lo dispuso el Ente Regulador de los Servicios Públicos, órgano de control que autorizó el pedido de actualización de costos por inflación, presentado por Edesa, para el período comprendido entre mayo de 2018 y mayo de 2019. La decisión se tomó el viernes último y será oficial hoy cuando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia.

El 3 de mayo último El Tribuno anticipó que este mes podría fijarse un ajuste en la tarifa de la luz, luego de que el titular del ente, Jorge Figueroa Garzón, confirmara esa posibilidad durante una reunión informativa con senadores de la provincia, en el bloque del PJ de la Legislatura.

En pesos

Ayer, Figueroa Garzón detalló a este medio los montos del aumento otorgado a la empresa responsable de la distribución de la energía eléctrica en Salta: "Se estableció un incremento del 19,8 por ciento, en dos cuotas del 9,9", indicó y agregó que "la primera se aplica en mayo y la segunda en el mes de junio". No obstante, aclaró que el impacto de la suba dependerá de la modalidad de facturación que tiene cada cliente.

Para poner ejemplos con cifras, Figueroa Garzón explicó que "hablando de tarifas medias, para el 50% de los usuarios que están dentro de la primera categoría tarifaria, es decir que consumen hasta 192 kilovatios horas/mes, el incremento será un aproximado de 85 pesos. O sea que de 450, pasarán a pagar unos 530 pesos aproximadamente", pero aclaró que "estos son promedios".

"Para el otro 30% de los usuarios, que están en la franja que consume entre 192 y 500 kilovatios horas/mes, el incremento va a ser aproximadamente de 215 pesos", señaló Figueroa Garzón y detalló que "ellos pagan una factura promedio de 1.100 pesos y pasarán a pagar 1.350 pesos aproximadamente, siempre en promedio, porque depende de la modalidad de consumo de cada usuario".

De esta manera, el titular del Ente Regulador indicó resumidamente el alcance de los incrementos en "el 83% de usuarios del padrón de Edesa, que son los residenciales", y explicó que "esos incrementos repercuten de diferente manera si sos cliente de gran demanda o consumidor de conductas altas de consumo".

Figueroa Garzón afirmó que "este es el único incremento que tiene que ver con el valor agregado de distribución, o sea el sobrecosto que le imprime Edesa a la factura por comprar la energía en el mercado eléctrico y distribuirla por redes de baja y media tensión a cada uno de los usuarios de Salta".

Aumentos de distribución

Aclaró que "durante el año puede haber otros incrementos dispuestos por el Gobierno nacional en lo que hace al otro concepto de la tarifa, que es la generación y el transporte, o sea lo que es el abastecimiento de la emergía eléctrica".

"Nuestro esquema es sencillo, claro y previsible: nosotros una vez cada cinco años hacemos revisiones tarifarias integrales y convocamos a audiencia pública. Este mecanismo de actualización de costos es solamente porque existe inflación, si no, las tarifas no se modificarían más que cada cinco años", insistió y reafirmó que "la distribución no va a volver a aumentar hasta mayo de 2020, que va a ser el momento de sentarnos a analizar la inflación que ocurra desde ahora hasta ese momento".

El titular del órgano de control dejó en claro que "si la energía vuelve a aumentar será por disposición del Gobierno nacional en relación con la quita de subsidios o a incrementos del costo de generar la energía", porque "la generación y transporte de energía es de competencia nacional".