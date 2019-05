Kannemann tiene una lesión que lo dejaría fuera de la Copa América

Walter Kannemann, recientemente convocado a la Selección argentina, sufrió una lesión en la columna y podría perderse la Copa América 2019, algo que complicaría los planes del entrenador Lionel Scaloni de cara al certamen continental.

Kannemann hace cuatro días que no se entrena con sus compañeros del Gremio de Porto Alegre, y si bien desde el club "gaúcho" no dieron a conocer detalles del tiempo de recuperación que le demandará al jugador volver a las canchas, se estima que no llegaría a tiempo a la Copa América.

El primer diagnóstico menciona de una "leve fisura de una vértebra", por lo que los médicos le aconsejaron dejar de entrenarse al menos por un tiempo.

Gremio debe enfrentar un partido por el Campeonato Brasileirao, pero Kannemann no iba a estar dado que está suspendido por haber acumulado amonestaciones en el torneo.

A Kannemann le realizaron exámenes por imágenes y ahí se confirmó el diagnóstico que lo marginará un tiempo de los campos de juego.

El ex jugador de San Lorenzo fue preseleccionado por Scaloni de cara a la Copa América y era casi una "fija" para los 23 finales que disputarían el torneo continental que organiza la Conmebol y que se disputará en Brasil.