Jugadores del Barça no quieren a Griezmann

La llegada del delantero francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann al Barcelona no es sencilla, ya que muchos jugadores del plantel del actual campeón español consideran al galo ‘persona non grata’ y no sería bienvenido en el caso de que finalmente el club decidiera contratarlo, señaló hoy la prensa catalana.

Según el periódico deportivo Sport, el grupo de jugadores asumió un contundente postura y le envió un mensaje claro al presidente Josep Maria Bartomeu indicándole que no desean a Griezmann en el club.

No hay una única razón para que el vestuario haya decidido el "no" a Griezmann. Una sería lo acontecido el verano pasado cuando el francés anunció que no iría al Barcelona y se quedaba en Madrid cuando varios jugadores le habían abierto los brazos y lo habían halagado publicamente.

Eso para muchos, incluído Lionel Messi, quien no llamó a Griezmann ante la chance de su llegada, fue un desprecio para el club y para el plantel.

El vestuario no es ajeno a la división que genera este jugador entre la hinchada azulgrana ya que un 67 por ciento de la encuesta efectuada el martes por el diario está en contra su llegada y un 33% de los 50.000 votantes era favorable a su incorporación.

En cuanto a lo futbolistico son muchos los jugadores importantes del Barcelona que creen que Griezmann no es el valor que necesita el equipo en estos momentos porque piensan se necesita a futbolistas como Frenkie De Jong o la posible de Matthijs De Ligt del Ajax.

Por último y no es un tema menor, los jugadores creen que la llegada del campeón mundial sería mala para los juveniles. Muchos jugadores de inferiores se entrenan duro cada día esperando su chance para jugar en el equipo y Barcelona contrata un delantero que nunca se mostró deseoso de jugar en Cataluña.