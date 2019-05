La 9ª fecha terminó con caídas para la U y el albo 

En la jornada de ayer se bajó el telón del noveno capítulo en el Torneo Regional del NOA de rugby con las derrotas de Universitario y Gimnasia y Tiro.

En El Huayco, los verdes no jugaron bien y en un partido muy friccionado cayeron con Natación y Gimnasia por 13 a 0, mientras que el albo tuvo un encuentro más atrapante ante Lince, aunque terminó cayendo 37 a 21.

El primer tiempo solo tuvo el penal a favor de los blancos, a los 34 minutos, convertido por Máximo Ledesma. Con el 3 a 0 a favor, los visitantes se fueron al descanso.

En el complemento el trámite tampoco varió demasiado y a los 22 minutos Ledesma recién pudo ampliar la ventaja a través de otro penal.

Lejos de reaccionar, los dirigidos por Oscar Bazán dejaron que los tucumanos avancen y así llegó el try de Lucas Escobedo a los 35 minutos, mientras que Ledesma estiró la ventaja y el partido terminó 13 a 0 para el equipo del Parque 9 de Julio que se llevó los cuatro puntos.

Con esta caída, la U cosechó su sexta derrota y solo ganó tres partidos.

En la cancha de Lince, Gimnasia y Tiro le hizo fuerzas a los tucumanos, pero finalmente regresó con las manos vacías porque el equipo local jugó mejor y se llevó el triunfo por 37 a 21. El albo no pudo sumar mientras que Lince consiguió las cuatro unidades. El albo llegó su séptima derrota.

En el restante de la fecha, Tucumán Lawn Tennis perdió en condición de local ante Huirapuca por 37 a 20, Jockey de Tucumán derrotó a Cardenales de visitante por 18 a 11 y Universitario de Tucumán goleó a Santiago Lawn Tennis por 52 a 13.

Cabe recordar que la fecha 9 tuvo dos adelantados: la victoria de Old Lions sobre Tarcos 32 a 12 y el de Jockey ante Tucumán Rugby en la rotonda de Limache. Los tucumanos estuvieron a minutos de perder el invicto, pero reaccionaron a tiempo y se llevaron un gran triunfo al Jardín de la República tras ganar por 44 a 40.

Lo que viene

La décima fecha del Torneo Regional del NOA tendrá una serie de partidos que prometen ser muy interesantes.

Gimnasia y Tiro recibirá a Cardenales en Lomas de Medeiros, mientras que Natación y Gimnasia será local de Jockey. En Concepción, en tanto, Huirapuca espera por la U.

.