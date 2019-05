Sin solución para municipales que reclaman por sus salarios

Un conflicto que ya supera los dos meses continúa afectando a los empleados del municipio de Campo Santo.

Los recortes en sus salarios, producto de una mala liquidación durante los últimos tres años, generó una medida de fuerza sin que se haya logrado arribar a un acuerdo entre las partes, a pesar de las reuniones conciliatorias llevadas a cabo en el Ministerio de Trabajo de la provincia.

A esta altura de la grave disputa, al punto que ya se realizaron varias marchas por el pueblo y hasta una huelga de hambre de algunos empleados de la comuna, la palabra "error" es la que mantiene vigentes las diferencias.

Y aunque parezca muy poco argumento, es allí donde radica la gran diferencia entre el Ejecutivo municipal a cargo de Mario Cuenca y los gremios y sus afiliados.

En la noche del viernes 17 se convocó a la tercera marcha de los empleados municipales que aún se mantienen firmes con la medida de fuerza, algunos de los cuales estuvieron de huelga de hambre frente a la Legislatura provincial por varios días sin que hayan podido lograr la repercusión deseada para poner fin al conflicto.

La marcha contó esta vez con la presencia de familiares de los trabajadores y dirigentes de los gremios de UPCN y ATE.

La caravana, bastante nutrida, recorrió las calles céntricas del pueblo por espacio de una hora, aproximadamente, sin que se hayan producido disturbios ni incidentes de ninguna clase.

Nueva reunión para hoy

Sin otras novedades de ninguna de las partes involucradas, se fijó fecha para una nueva reunión para hoy en la ciudad de Salta, con la esperanza de que pueda arribar a un acuerdo que supere los problemas planteados hasta ahora.

"Lo que estamos solicitando es lo mismo que pedimos desde el primer día de paro. Y es que se reintegre a los trabajadores los descuentos realizados, los que fueron compulsivos sin notificación y sin explicación alguna", recordó Gerónimo López, dirigente de UPCN.

Y agregó: "Pedimos esto porque ya demostramos en todas las partes donde nos solicitaron explicaciones, junto con los contadores del gremio, que no hubo error en los cálculos de los sueldos. Los sueldos están bien liquidados".

"La base de todo este desbarajuste está en los acuerdos salariales que se vienen firmando desde el 2013, donde el intendente Mario Cuenca aprobó una forma específica de cálculo para beneficiar a los que estaban a punto de jubilarse. Allí incorporó ítem al básico y eso es lo que disparó los montos. Tal vez las autoridades no se dieron cuenta de lo que iba a pasar a futuro, pero no es culpa del trabajador", dijo el dirigente gremial.

Y concluyó afirmando que "por eso pedimos que se pague lo descontado porque no hay error en los cálculos. Nosotros estamos dispuestos a llegar a una solución, pero desde el municipio deben poner de su parte. Ya presentamos algunas propuestas pero no fueron aceptadas".

La palabra del intendente

Por su parte, el intendente Mario Cuenca asegura la existencia de un error, que fue detectado mediante una auditoría interna. "Nosotros tuvimos que realizar una auditoría para saber lo que estaba pasando, porque no era lógico que un municipal gane 150.000. Pudimos detectar que el error estaba en la forma de calcular la antigedad y el título".

"Y en forma inmediata solicite que se realice una reliquidación con la correspondiente corrección, partiendo desde el 2016, con todos los aumentos otorgados y los montos fueron muy distintos", explicó.

"Esos montos fueron los que pagamos y por esa razón la gran diferencia que los empleados notaron en sus cuentas bancarias. Los gremios deben entender que no se puede seguir pagando sueldos siderales porque no hay recursos para afrontarlos, les brindamos una detallada explicación con nuestros asesores y no lo quieren entender", dijo Cuenca.

"Ya arreglamos con los que tenían sueldos muy bajos y dimos un incremento de $5.000 para todos, en cuenta del 22,5% que restaba pagar del incremento del 35% otorgado. El 70% de los empleados está trabajando, solo están de paro los que tenían sueldos muy altos. Ahora no se van a pagar los días no trabajados, eso que quede en claro", expresó Cuenca.