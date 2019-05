Alberto Fernández: “No hace falta impulsar ninguna reforma de la Constitución Nacional”

En una de sus primeras declaraciones como oficializado precandidato presidencial, Alberto Fernández buscó despejar una duda ante una propuesta que recolectó numerosas críticas en los últimos días: “No hace falta impulsar ninguna reforma de la Constitución Nacional”, planteó el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. En los últimos días, un intelectual cercano al kirchnerismo, Mempo Giardinelli, propuso reformar la carta magna y eliminar el Poder Judicial. Incluso, en su segundo mandato, Cristina Kirchner intentó realizar una reforma judicial.

“En nuestra propuesta de nueva Constitución Nacional, nueva, no reforma, no estamos por una reforma, estamos por una nueva Constitución de origen popular que surja de un referéndum donde el pueblo argentino se constituya en poder constituyente y elabore un nuevo pacto social. El punto central es la eliminación del Poder Judicial para que en su lugar haya un servicio judicial, un sistema de justicia. No es tan difícil. Vos sabés cuántos magistrados hay en la Argentina, se calcula que entre 12.000 y 15.000, no es tanto”, aseguró Giardinelli a principios de mayo.

Ante esta posibilidad, el flamante precandidato presidencial expresó que la ex mandataria plantea que “hay que revisar cómo funcionan las instituciones porque no están funcionando bien. Eso es un dato de la realidad. Hay cosas que debemos revisar cómo funcionan, pero la verdad es que no hace falta impulsar ninguna reforma constitucional”, agregó.

En este sentido, ejemplificó con la situación de la familia Kirchner en relación a las causas Hotesur y Los Sauces: “Se han dicho cosas disparatadas, desde pensar que una persona tiene que estar detenida porque se puede desapoderar de sus bienes, cuando en verdad para eso existe la inhibición general de bienes, hasta que alguien debe estar detenido porque si hay una sentencia de primera instancia que condena hay una presunción de culpabilidad”.

“Son barrabasadas que se han escrito. Y en el medio alguien que dice que Florencia Kirchner entra a una asociación ilícita el día que muere su padre. Como si la asociación ilícita se heredara. Y alguien que dice que hubo un plan sistemático de corrupción en la obra pública y no quiere investigar ni hacer una pericia sobre la obra pública. ¿Y cuáles son los dichos en los que se funda? En los dichos de Fariña, cuando hoy todos sabemos que fue guionado. Todo esto pasa en la Justicia de hoy”, afirmó en una entrevista con el diario Ámbito Financiero.

Por otro lado, Alberto Fernández iniciará hoy en Santa Cruz su campaña. Se reunirá con la gobernadora Alicia Kirchner y compartirá una serie de actividades con el Partido Justicialista local. No se descarta que visite el mausoleo donde se encuentran los restos de Néstor Kirchner.