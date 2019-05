Los incómodos comentarios de Luis Brandoni a Cabré sobre Laurita Fernández

Luego de casi un año de relación, por primera vez Nicolás Cabré y Laurita Fernández estuvieron juntos en el programa de Mirtha Legrand que por esta semana estuvo a cargo de Marcela Tinayre, En la mesa además estuvo Luis Brandoni, que no dudó en dar sus opiniones sobre la bailarina.

En un momento de la charla, el protagonista de El cuento de las comadrejas recordó el día que vio a Cabré por primera vez en escena, en la obra Eso que tenemos en común, cuando el actor tenía catorce años, y calificó aquel trabajo de "deslumbrante". Asombrado por la labor del prometedor artista, fue a visitarlo al camarín.

"Yo fui a saludarte para decirte 'vas a vivir toda la vida de actor', era deslumbrante", dijo y agregó, en referencia a la ex jurado del Bailando: "Y efectivamente, salvo este espacio que es el romance con esta chica, el resto va a seguir".

Ni la pareja protagonista de Sugar que pronto estrenará Departamento de soltero, ni el resto de los invitados dijo nada respecto al comentario de Brandoni sobre la relación amorosa. Incluso,Cabré respondió como si nada, haciendo referencia al trabajo: "Con alguien que me falta y con quien quisiera trabajar y me acuerdo cuando viniste y me parece increíble que te acuerdes de eso, es con el señor".

Brandoni y el ex protagonista de Mi hermano es un clon nunca trabajaron juntos pero ambos expresaron sus ganas de hacerlo en el futuro, tal vez invitando a algún productor o director a que los convoque.

Pero ese no fue el único comentario que el actor hizo en referencia a Laurita. Algo similar sucedió después cuando la bailarina contó que su novio le había regalado dos perfumes que no le gustaron y se los devolvió.

"¿Te regaló un perfume y le dijiste que no te gustaba? ¡Es deplorable!", sentenció Brandoni, pero ninguno de los protagonistas le respondió nada. Solo Cabré explicó: "El que usa ella no se hace más, como no había le compré otros dos, dije 'uno le pego', pero no, ahí descubrí que nunca más perfumes".

"Es que una vez vino a casa y me preguntó por los perfumes. Cuando vio que estaban cerrados dijo, 'bueno, los uso yo'", agregó Fernández, mientras se prepara para el estreno de Departamento de soltero, con la dirección nada más ni nada menos que de Cabré.

Durante todo el almuerzo la pareja se mostró muy unida. Enamorado, él contó: "Cuando nosotros empezamos a salir, dijimos "nunca más vamos a trabajar juntos". Hoy verla en el escenario, con lo linda que es y con las cosas que hace, me da mucha alegría".

Ante un comentario de Marcela sobre la influencia de Laurita en su actitud con los medios, el actor se lo atribuyó a su madurez y al crecimiento de Rufina, la hija que tuvo con Eugenia La China Suárez : "Los años y esta relación me cambiaron".

Infobae