Salteños panamericanos: nueve peloteros irán a Lima

Minutos antes de las 11, la Federación Argentina de Béisbol, a través de sus redes sociales, intrigó a los seguidores y amantes de la disciplina: “¿Estás ansioso por conocer a Los Gauchos que defenderán la casaca argentina en los Juegos Panamericanos Lima 2019? Preparate, a las 13 revelamos el misterio”, indicaron. Y la lista finalmente llegó a la hora acordada con nueve jugadores de Salta, más tres integrantes del staff.

El cuerpo técnico del seleccionado argentino de béisbol definió su plantel para disputar los Juegos Panamericanos de Lima, entre el 29 de julio y 4 de agosto próximo con una presencia histórica de peloteros salteños.

El 37,5% del equipo está conformado por jugadores de la provincia, debido a que la FAB presentó a 24 hombres. Los salteños son: el catcher José Gerez; los infielders Mauricio Costa, Federico Gómez, Exequiel Talevi; los outfielders Lucas Montalbetti, Mauro Schiavoni y los pitchers Ezequiel Cufré, Lucas Ramón y Diego Echeverría.

Si bien este último nació en Buenos Aires, terminó de formarse en la provincia y actualmente juega en Cerveceros, tras un paso importante por Popeye.

Cufré y Schiavoni representan Cachorros, mientras que el restante son surgidos en la institución espinaca.

La cantidad de representantes de estas tierras asciende con tres integrantes del staff técnico: el entrenador Rolando Arnedo, más los coachs Gabriel Sansó y Federico Bisbal.

Los Gauchos jugarán en Lima en la competencia prevista del 29 de julio al 4 de agosto en la sede deportiva de Villa María del Triunfo, donde se encuentra el nuevo diamante y los rivales serán Cuba, Canadá y Colombia, mientras que en el otro grupo estarán Perú, República Dominicana, Nicaragua y Puerto Rico.

Clasificarán los primeros dos de cada grupo a las semifinales y la final será el domingo 4 de agosto.

Desde República Dominicana, donde trabaja como coach en los Arizona Diamondbacks, Arnedo dialogó vía telefónica con El Tribuno y contó sus sensaciones tras la confirmación del plantel y los equipos rivales.

“Con el cuerpo técnico estamos muy conformes con el plantel que quedó. Si bien es cierto que me hubiese gustado tener la opción de contar con otros jugadores que llegaron tiempo atrás desde Venezuela o argentinos que tienen doble nacionalidad y residen en otros países, el tiempo no nos permitió hacer los trámites correspondientes, ya que asumí en septiembre del año pasado”.

Para Arnedo, Argentina irá con el objetivo de ser el equipo revelación de los Juegos Panamericanos. “Vamos a competir y no a participar, lo digo con una mano en el corazón. Todos los juegos salimos a ganar, tenemos otras armas y si las potencias no están en su mejor día, podemos sorprender. No tenemos nada que perder, la presión es de ellos”, dijo.

Sobre las ocho selecciones que clasificaron a Lima, comentó: “Las dos zonas son muy parejas. Sabía que Perú y Argentina iban a ser opuestos, pero Cuba no es el ‘cuco’ que era antes. Tienen mucha fuga en la isla y lo noto acá en Dominicana. Canadá si bien es el último campeón panamericano y tiene un equipo fuerte, le podés ganar una de 100 veces y ese día puede ser en Lima. Colombia, en tanto, va a ir con un equipo semiprofesional con poco tiempo de trabajo, así que nosotros por la imagen que dejamos en Arizona, tenemos un plantel fuerte que llegará muy bien preparado”. Antes de ir a Perú, la Selección tendrá un último compromiso en Nicaragua y desde allí partirá a Lima.