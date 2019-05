El recuerdo del actor que interpretó a Lauda en el filme Rush

Niki Lauda tuvo una vida de lo más intensa. Tanto, que Ron Howard decidió llevarla al cine en ‘Rush’, una de las mejores películas que se han rodado sobre el mundo del automovilismo.

Allí se detalla su legendaria rivalidad con James Hunt, interpretado por Chris Hemsworth. El papel de Lauda fue para el actor hispanoalemán Daniel Brühl, que ‘sufrió’ en primera persona el fortísimo carácter del campeón austríaco.

Y es que Brühl convivió con él antes de comenzar el rodaje para meterse en el personaje, y la cosa no tuvo desperdicio.

“Recuerdo el primer día que hablé con él. Me llamó para quedarme, me invitó a ir a Viena y me dijo: ‘Traete solo equipaje de mano, porque si no nos entendemos te puedes volver directamente’. Así era Niki. Por suerte tuve que comprar ropa. Y en Viena noté que estaba feliz con que se hiciera la película, sobre todo gracias a la calidad del guion, que se acercó mucho a Lauda. Peter Morgan (guionista), se notó que lo conocía muy bien” contó en una de las entrevistas previas al estreno de la película, en 2013.

Al final todo fue como la seda y Brühl bordó el papel. Una actuación brillante para un campeón de leyenda.