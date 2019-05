VIDEO Edda Bustamante discutió con los panelistas de Intrusos y se retiró furiosa

“No me quería enojar. Yo soy una persona totalmente pacífica, pero cuando empiezan con las boludeces ,..”. Edda Bustamente protagonizó un fuerte cruce con los panelistas de Intrusos cuando fue invitada al ciclo que conduce Jorge Rial por la pantalla de América. La visita de la actriz al programa se debió a las declaraciones que había hecho sobre Flor de la V y la identidad de género. Pero, lejos de aclarar sus dichos, desató el escándalo.

“Si tenés órganos masculinos sos varón”, había dicho Edda en Flor de tarde la semana pasada. “Toda mi vida me sentí mujer. Lo lamento si no les gusta a las empoderadas de vagina, pero de verdad me sentí mujer”, retrucó la conductora del ciclo, generando un cruce e intercambio de opiniones en vivo.

Este lunes, Edda intentó aclarar sus dichos, pero terminó peleándose con parte del panel que no estaba de acuerdo con sus palabras. “Si las mujeres hablamos del órgano reproductor, salta alguien y dice: Yo soy mujer igual y no tengo órgano reproductor. Calmate! ¿Qué te pasa? ¿No puedo hablar yo de mi órgano reproductor? ¿En qué me he convertido? ¿En qué se ha convertido la mujer?”, cuestionó la actriz y describió cómo ve a Flor de la V: “De la cintura para arriba unas tetas operadas que, como imagen, si la ves caminando, es mujer”.

Entonces, Marcela Tauro aseguró que no estaba siendo clara en su concepto y retrucó: “La mujer que no puede reproducir y tiene el órgano sigue siendo mujer”.

“Tergiversan en base a donde quieren llevar el programa”, reprochó Bustamente: “Yo lo lamento. Fui re clara. Si vos como mujer empezás con esa vuelta de tuerca que no tiene nada que ver”.

“Sonó raro lo que dijiste”, siguió Tauro.

Luego, Adrián Pallares le recordó a la actriz sobre la ley de identidad de género. “Vos me estás discriminando y no te lo voy a permitir”, cuestionó la actriz y agregó: “Soy, dentro de la sociedad, una persona que nació con el órgano reproductor, que en la sociedad me criaron como femenina. Que después de 12 años, cuando menstrué, se le dice mujer”.

“Quien no haya vivido todo eso que vos decís, y se siente mujer, es mujer según la ley. Tenés que entender eso‘” respondió el panelista.

“Me voy a tener que retirar. Yo no puedo ...”, sugirió entonces Edda, mientras Jorge Rial intervino para que continuara en el estudio. “Estás haciendo un stand up. Estás diciendo una burrada tras otra, y ofendiendo a mucha gente”, continuó Pallares.

Daniel Ambrosino también cuestionó la opinión de la actriz, que terminó describiendo al periodista. “Te veo como un hombre con el pelo pintado, muy copado. No tenés tetas operadas, o sea que por eso te dije hombre”, aseguró.

“No te conozco, corazón. Una vez que conversemos y me digas: me siento mujer de género, te voy a decir: la. ¿Pero a dónde voy? ¿A dónde apunto? Yo soy muy brillante. Iba a la imagen más que al contenido”, agregó la actriz.

Luego de volver a protagonizar otro cruce con Pallares “¿Vos creés que soy boluda? ¿Una desinformada, que vos con tus palabras me vas a impedir que hable como mujer?” , la actriz se quejó de que se tergiversaban sus palabras, pero Rial intervino nuevamente. “Estás hablando en vivo. Acá no hay edición”, aclaró el conductor.

Sobre el final de la entrevista, después de que saludara a Jorge Rial, Edda Bustamente pidió que “ningún periodista” le pregunte sobre el tema que generó polémica. “Todo esto me sobrepasa porque yo estoy de acuerdo con todo y no permito la discriminación de estos dos”, dijo mientras señalaba a Adrián Pallares y Daniel Ambrosino, con quien tuvo un nuevo roce que terminó a los gritos y con su salida del estudio de Intrusos.

- Bustamante: Hasta luego, querido. ¿O te tengo que decir querida?

- Ambrosino: Decime como quieras.

- Bustamente: Decime cómo sentís.

- Ambrosino: Yo me siento querido.

- Bustamente: Querido. Bien. Hombre.

- Ambrosino: ¿Vos cómo te sentís? Por lo menos tendrías que sentirte mal por lo que dijiste.

- Bustamante: Discriminame. Es tu trabajo. Yo no vivo por mi trabajo.