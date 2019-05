Policía violador subió el video a la web

Un video de alto contenido sexual viralizado en un pueblo del departamento Anta terminó con la carrera policial de un uniformado con revista en la localidad de Joaquín V. González.

En el video se ve que la joven se encuentra totalmente alcoholizada y el agente en cambio prepara la escena, el teléfono celular para luego violar a la adolescente.

Fuentes de Joaquín V. González dijeron que el efectivo sindicado tenía antecedentes por diversos casos afines a estos actos.

Se trata de un agente que presta servicio en la localidad de Joaquín V. González, a quien el fiscal penal Gonzalo Gómez Amado le imputó los delitos de abuso sexual calificado y corrupción de menores. Todo surgió cuando un video íntimo, en el que aparece el policía con una menor de 16 años se viralizó por las redes sociales.

La difusión del video llegó hasta familiares de la menor en los últimos días, quienes alertaron a los padres de la misma, los que radicaron la denuncia del caso.

De inmediato, y bajo directivas del fiscal penal, la delegación de El Quebrachal inició las actuaciones penales correspondientes.

De las mismas, se pudo establecer que el hecho ocurrió después de una fiesta de Halloween, el 31 de octubre de 2018, la que se celebró en la localidad de El Quebrachal, y a la que asistió la víctima, una adolescente de 16 años, quien reveló que durante los festejos ingirió bebidas alcohólicas, por lo que no estaba del todo consciente.

En esa celebración, la menor se encontró con el acusado, identificado como José Matías Paz, un agente de la Policía de la Provincia, con revista en la localidad de Joaquín V. González, a quien la adolescente conoció a través de las redes sociales y ambos acordaron un encuentro en dicha fiesta.

En su decreto de imputación, el fiscal Gómez Amado indicó que el policía se habría aprovechado del estado de ebriedad de la menor para cometer el abuso sexual, el cual quedó claramente evidenciado en el video que posteriormente se viralizó por las redes sociales.

A partir de estos elementos de pruebas, el fiscal solicitó al juzgado de Garantías la detención del policía, lo que se concretó de inmediato.

El acusado es un agente a quien Gómez Amado le imputó los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, por los cuales el Código Penal establece penas de hasta 15 años de prisión.

Tras la audiencia de imputación, el fiscal solicitó la mantención de detención del suboficial, como así también dispuso otras diligencias, entre ellas la declaración de la menor en cámara Gesell.

Lo echaron

La denuncia se rubricó apenas el video tomó estado público y la Justicia actuó de inmediato. Según dicen, la había conocido a través de las redes sociales y aprovechó que estaba alcoholizada para someterla a vejámenes y filmarla, aunque no se sabe con qué intención.

Los familiares de la menor debieron recurrir a la Justicia para detener al policía que difundió a través de la web un acto reprochable desde todo punto de vista, pero agravado por su condición de "servidor público".

Vecinos de la localidad anteña dijeron ayer que el escándalo no quedó sellado con la detención y puesta a disposición del agente.

Otras intenciones

Fuentes de la cabecera del departamento Anta dijeron ayer que la detención e imputación del agente José Matías Paz es solo un primer paso hacia una investigación más amplia acerca de la conducta perversa de otros implicados. La fuente se refirió además a otros escándalos sexuales en Anta donde también se viralizaron imágenes de menores en actos sexuales y en fiestas privadas en los que al parecer no hubo condenas ni detenidos.

Lo cierto es que la juventud del departamento transmitió sin cesar las tremendas y explícitas imáge nes de un abuso sexual contra una adolescente que se hallaba completamente ebria. La fuente indicó que la Justicia debería investigar con qué fines el ahora detenido subió esas imágenes a la web y si las mismas no serían la respuesta a otras pretensiones del sujeto en contra de la joven o una venganza.

“Todo lo que vimos es algo que llama la atención, ya que el actor principal no esconde su rostro sino incluso lo muestra y expone de manera cruel a la joven, debe haber una explicación, podría tratarse de un video para la venta”, dijo.