"Con Var o sin Var, siempre se hablarán de los árbitros en la Bombonera"

Carlos Tevez, capitán y referente de Boca, dijo que los jugadores del plantel están "acostumbrados" a que hablen de los arbitrajes en la Bombonera "cuando no se puede ganar", al tiempo que se alineó junto con el presidente Daniel Angelici para "bajar los decibeles y mantener el perfil bajo", tras los incidentes entre Mauro Zárate y su ex club Vélez Sarsfield.

Con respecto a los reclamos de los últimos rivales de Boca por la actuación de los árbitros en la Bombonera, Tevez señaló que "siempre se habló y se va a seguir hablando de los árbitros, esté el VAR (que el año próximo se utilizará en la Superliga) o no".

"Estamos acostumbrados a que hablen cuando no se puede ganar en la cancha de Boca, pero nosotros no vamos a poner excusas. Los árbitros son seres humanos y se pueden equivocar. Lo importante es que hagamos las cosas bien adentro de la cancha y nada más, y que nos preocupemos en ganar en todos lados", agregó el "Apache".

Frente a las últimas declaraciones de algunos jugadores "xeneizes", como Mauro Zárate y Darío Benedetto, que causaron controversia tras el cruce con Vélez que Boca ganó por tiros desde el punto penal, el delantero sostuvo que "es importante bajar los decibeles y mantener el perfil bajo. Tenemos que enfocarnos en lo que hay que hacer dentro de la cancha y ése es un mensaje claro que baja el club".

En cuanto a la actualidad futbolística del equipo que dirige Gustavo Alfaro, el ex Juventus y Manchester City, entre otros, dijo que "intentamos que Boca juegue mejor y genere más situaciones de gol. El cómo es una circunstancia que tenemos que poner para llegar al objetivo, pero también es bueno ganar y saber que pasás a la fase siguiente, y que la gente confíe en el equipo. Pero todavía nos falta".

En otros temas futbolísticos, se refirió al hecho de que a fin de año terminará su contrato con Boca: "No me voy a retirar, eso lo tengo claro. Estoy bien y sigo buscando mi mejor versión. Hoy no pienso en el retiro, y quizás a fin de año el cuerpo no me dé más".

"Nadie me propuso nada todavía y cuando me pregunten pensaré qué hacer. Es un año político en Boca, es difícil pensar en el año que viene. Pero yo siempre dije que me quiero retirar en Boca", concluyó Tevez, quien ganó con el club tres torneos de Liga y tres copas internacionales: Libertadores, Intercontinental y Sudamericana.