Que se abra el telón: arranca el torneo que ahora todos esperan

El Anual de la Liga Salteña es lo que habrá a nivel competitivo en Salta en lo que resta del año. No habrá otra opción y por ende esto deberá jerarquizarlo. Mucho más aún, si es que Central Norte no consigue lograr su cometido del ascenso. El vacío de competencia federal en Salta en lo que resta de 2019, con los descensos de Gimnasia y Juventud al Regional 2020, hará al Anual que arrancará hoy, un torneo más atractivo. Al menos, esto intentará jerarquizarlo hasta convertirse en la competencia que ahora todos esperan con ansias, a diferencia de otros años.

El grueso de los equipos de la competencia saben que albos y santos no ocuparán plazas fijas y entre 14 equipos se determinará el cupo para el restante equipo que formará parte de aquella competencia que surgió tras las eliminaciones de los torneos federales A y B. Esto le dará un tinte competitivo al querido Anual.

Sin embargo, hay un atenuante no menor para las instituciones salteñas en tiempos de crisis, por la que pusieron el grito en el cielo: este año, por primera vez, les tocará a los clubes afrontar los gastos de competencia del Anual, que incluye apertura de cancha, boleterías, servicio de asistencia médica, árbitros y adicionales de seguridad, lo que para muchos representará un gran golpe a sus arcas. Aunque por el mismo “grito” de los clubes, el Gobierno Provincial decidió otorgales una ayuda única de un millón de pesos para que puedan atenuar los altos costos de la seguridad.

Por esto, la mayoría de las 14 entidades optó por la austeridad a la hora de armar planteles y son muy pocos (San Antonio, Villa Primavera, Camioneros Argentinos del Norte y Peñarol) los que manifestaron apetencias de campeonato y de llevarse la plaza. El resto competirá con sus mejores armas hasta donde sus posibilidades se los permitan.

A continuación, una radiografía club por club de cómo están los equipos que competirá en el Anual 2019 a partir de hoy:

JUVENTUD ANTONIANA

Tras el rotundo fracaso del plantel superior, con el descender al Regional Amateur, la dirigencia encabezada por Gustavo Klix comenzó a trazar el “operativo retorno” y el camino a la refundación, depurando el plantel casi en su totalidad en lo que respecta a jugadores foráneos, y dejó una base local a la que sustentó con refuerzos locales, pero con experiencia en torneos federales, a los que repatrió: Facundo Girón, Martín Esparza, Leonardo Silveira y Matías Vicedo. Además, adquirió los servicios de Santiago Nogales y a su DT Adrián Cuadrado le seduce la idea de abrochar al ex goleador de San Antonio Pablo González D Pauli, que volvió del ascenso italiano.

GIMNASIA Y TIRO

Luego de la frustración de la pérdida de categoría y la eliminación del albo de todo plano federal en lo que resta de 2019, pensando en el Regional Amateur 2020, el plantel se desmembró: se marcharon los futbolistas foráneos y varios de los valores locales que tenían participación destacada, como Joaquín Iturrieta y los hermanos Agustín y Luciano Herrera, que se fueron a seguir en ritmo de competencia en Alberdi de Ledesma, en Jujuy. También dejó el club en busca de ofertas superadoras y buenos horizontes quien fue la revelación entre los canteranos del último torneo, Joaquín Mateo, quien junto a su nuevo representante busca opciones en Federal A o B Nacional. También seguirá sus pasos Álvaro Cazula. De la mano de Daniel Ramasco (se hizo cargo de la primera local hasta que la dirigencia encuentre otro técnico pensando en el Regional), el “millonario” se defenderá con sus bases, algunas de las cuales ya tuvo experiencia en Federal A.

CENTRAL NORTE

El cuervo volverá a afrontar el certamen doméstico con los chicos de las divisiones inferiores. El técnico de Central Norte esta temporada será Luciano López (foto), quien además ya venía trabajando en las divisiones menores del azabache.

El promedio de edad del plantel es de 19 años, desde la categoría 2003 hasta la 97.

Solamente tres jugadores del plantel pasado continuarán en la primera local. Ellos son Joaquín Domínguez (categoría 98), Axel Paz (categoría 98) y Nicolás Laguna (categoría 97).

Si bien Luciano López será el encargado de conducir al equipo en el Anual, Cristian Zurita también estará como dupla técnica cuando el tiempo se lo permita. El resto del cuerpo técnico está compuesto por dos preparadores físicos: Juan Escalante y Gustavo Montero.

Central Norte es el club con más títulos del Anual, con 36 conquistas, el último en el 2015 con todos chicos surgidos de las divisiones inferiores.

SAN FRANCISCO

Ángel Machado, presidente del “sanfra”, pintó de cuerpo entero la realidad de su club: “No se hasta cuando vamos a soportar estos gastos de los clubes chicos. No tenemos mucha hinchada, nos costará un montón. Nos complica porque no solo tenés que pagar un DT, un ayudante de campo, vestimenta, traslado de los jugadores; pero esas son las condiciones”, expresó el titular del club de zona sur. “La escuelita de fútbol es nuestro único ingreso y les pagamos a los profesores. A las inferiores no les cobramos cuota social porque si cobramos no podremos juntar los 11, no completamos, los padres no los quieren llevar”, explicó el titular del club que se sostendrá solo con jugadores locales. Volverá a apostar a lo contencioso y no a lo deportivo. Su DT es Ricardo Rodríguez.

PEÑAROL

Tras su gran campaña en el último Regional Amateur, aspira este año a recuperar la plaza del Regional. Comenzó cambiando el cuerpo técnico: se fue Daniel Burgos y asumió su ex referente, Carlos Fretes, a quien lo motivó la calidad de jugadores, el grupo, por lo que le hicieron una propuesta para que maneje la primera y comience su carrera como DT. El mirasol mantuvo de su base a jugadores como Agustín Valle, los hermanos Mogro, Agustín Gallo, más los chicos del club. Y se sumó como refuerzo el ex Cachorros Leonardo Cruz. “Nuestra intención es volver a pelear el torneo, tenemos las posibilidades, entre el 70 y 80 por ciento son chicos del club. Tenemos la revancha de la confusa no clasificación en el Regional”, apostó el presidente de la entidad, Juan Barragán.

SAN ANTONIO

Ante la situación del fútbol en Salta, San Antonio seguirá procurando ser protagonista. “Cuando la situación es difícil hay que esforzarse un poco más, vamos a buscar la plaza manteniendo la base del Regional Amateur”, aseguró el presidente Gabriel Arias, quien confirmó que Carlos Churquina, Germán Verdugo, Juan Paz, Sergio Quipildor, Iván Arredondo, Efraín Lasteros y Santiago Godoy ya son refuerzos. “Esto es un tremendo gancho al hígado para todos los clubes, la disposición económica, la cancha, un sinfín de cosas. Después de la primera fecha veremos los resultados de la opinión de los clubes”, consideró el titular del club sobre los gastos que a partir de este año correrán por parte de los clubes y no de la Liga. Del plantel titular del Regional, San Antonio conservará entre el 40 o 50 por ciento. El resto se nutrirá con valores canteranos que estuvieron haciendo la pretemporada. El DT es Miguel Velarde.

CACHORROS

El tricolor sumó como dupla técnica a Víctor “Huascha” Flores y Rodolfo “Puma” Garnica, por su experiencia como formadores en Juventud. Cachorros no se tirará a recuperar la plaza, sino que encarará un trabajo a largo plazo con jugadores netamente genuinos, ya que se marchó casi la totalidad del plantel que participó en el último Regional Amateur. “La idea es un proyecto de 2 o 3 años. Queremos que Cachorros vuelva a ser la usina generadora de valores del fútbol salteño”, expresó el presidente Ricardo Sardinas, quien en relación a los gastos mayúsculos que tendrá el tricolor este año con la organización de los partidos, opinó: “Con lo que tuvimos en el Amateur estamos acostumbrados a los gastos, no tenemos hinchada. El promedio de gasto de costos por operativo de seguridad en el Regional eran de 60 mil pesos”.

UNIÓN

Con deudas que emergen y complican y con escasos recursos, Unión armará un plantel austero echando mano a su semillero. “Estamos ajustados en la parte monetaria. Ahora para pagar policía, transporte, ambulancia, no sé cómo vamos a hacer, pero estamos luchando. En estos días nos llegó una deuda de agua de 29 mil pesos, es una locura. Pero hay que hacerle frente. A esto lo sufrimos todos: Unión, Peñarol, Atlas, Atlético Salta. Será duro para todos, pero en Unión hay buenos chicos, buenos jugadores, buenas personas, pelearemos con nuestro patrimonio. Unión es una gran familia. Tenemos muchos chicos y con eso le haremos frente”, manifestó el titular del club, Armando Mazzarelli. Jorge Honecker será el DT.

ATLAS

Es uno de los primeros equipos que arrancó con la pretemporada, el 15 de marzo, en la cancha del barrio 20 de Junio o en el gimnasio propio que inauguró el club a pulmón al frente del Matadero Municipal. Cuenta con la base de jugadores del año pasado que llegaron hasta octavos de final. Llegaron también dos austeros refuerzos que llegaron a prueba, desde Peñarol y Fraile Pintado, respectivamente. Su entrenador es Walter Yapura, con la colaboración de Daniel Estrada. La tercera y la cuarta división de Atlas están proporcionando los jugadores de reserva con la colaboración de Marisol Guantay.

“Al gimnasio lo armamos barra por barra, pesa por pesa. Lo hicimos entre todos y también con el compromiso de los mismos jugadores, que colaboraron con rifas. Se compraron discos para entrenar y 20 pelotas para entrenar acorde a lo que pedía el DT”, dijo el presidente de los “tigres de la pedrera”,



CAMIONEROS ARGENTINOS

Con el nuevo proceso que tiene al flamante presidente Jorge Guaymás a la cabeza, se selló nuevamente el vínculo entre el gremio y el histórico club Argentinos del Norte y la premisa será fortalecer y fortificar las inferiores, que viene sacando jugadores desde la primera incursión de la fusión en el Federal B. El líder del Sindicato de Camioneros gestionará con su colega a nivel nacional, Facundo Moyano, para la cesión de jugadores de la reserva de Independiente que no sean tenidos en cuenta en la poderosa entidad de Avellaneda, para que aporten oficio y jerarquía al plantel.

VILLA PRIMAVERA

Al golpe de efecto más grande del Anual 2019 lo dio sin dudas Villa Primavera, que abrochó al refuerzo más rutilante del mercado local: Leandro Zárate. La dirigencia del gallito del oeste pensó en un jugador que genere magnetismo y arrastre a las canchas mucho más de lo que de por sí logra convocar Primavera cada vez que juega de local y logró llegar a un acuerdo con el ex goleador de Gimnasia y Juventud, que fue despedido del santo, pero que ya está radicado en Salta. Además, llegaron también como refuerzos los experimentados Damián Bensi, Luis Sánchez Menú y Jorge Pichotti. Primavera mantuvo a un 80 por ciento de la base del plantel del anterior torneo, en el que hizo una excelente campaña. Además, siguen en el club Diego Laguna, González, Chávez, César Márquez, Careaga, Mauricio Cazón y Correa. Sigue en el cargo de DT Hugo “Cuchi” Rivero. “En 2017 llegamos al Federal C y la vara quedó muy alta, vamos por el campeonato”, dijo el presidente Humberto “Chacho” Lasquera.

PELLEGRINI

En el club de Villa Cristina, que decidió no participar en el último Regional Amateur para tomar impulso y refundarse evitando gastos, se decidió abocarse a armar un equipo con chicos con hambre de gloria que tuvieron experiencia en Federal B.

Los entrenadores son Miguel Papadópulos y Pablo Moncholi, quienes tienen vasta experiencia en tareas formativas. Ellos gestionaron la llegada de chicos que ya tuvieron participación y experiencia, como Luis Corimayo, Julián López, Darío Galván (ex Peñarol), conjugando la experiencia con el hambre de gloria, más el plantel del año pasado. Al equipo técnico de formadores también se sumó el ex PF de Juventud, Federico Alesso. También se sumaron valores que participaron en el sub 19 el año pasado. En cuanto al nuevo rol de organizadores de los clubes, el titular de peye, Juan Manuel Nazr, consideró: “Nunca antes los clubes planificaron un partido. Será complicado, se necesita capital humano para los trámites, será un año difícil para todos, esperamos que se revalorice el torneo”.

ATLÉTICO SALTA

Uno de los equipos más humildes de la Liga Salteña, como Atlético Salta, que apenas se sostiene con una pequeña cuota social, sin hinchas y con escasos sponsors, adoptará la misma política de entidades como Unión, Atlas y San Francisco: desviar el objetivo de lo meramente deportivo, priorizar lo contencioso y la refundación que encaró desde hace meses su presidenta Camila Torres y apelar a la autogestión y a la voluntad de socios, padres y jugadores. Así, el DT que se hará cargo del equipo en el Anual, Alberto Sosa, echó mano al recurso genuino del club. “Conseguimos un sponsor e indumentaria nueva para el debut. El tema de la organización de los partidos hubiese sido imposible resolverla sin la ayuda que nos dará el Gobierno. Tenemos un presupuesto mensual de 20 mil pesos para todo el club entre infantiles, inferiores y la primera”, relató la habitual dificultad Camila Torres, quien contó que este año añadieron la categoría de socios protectores que permite que los padres se involucren. Como refuerzo, arribó Pedro Méndez, un enganche proveniente de San Martín.

SAN MARTÍN

Desde que Adolfo Rosas está al frente de la CD, se prioriza el fútbol sin dejar de desatender las demás disciplinas. Esa premisa se traduce en el hecho de haber disputado la final del último Anual, que perdió en manos de Peñarol. El club tiene un gasto mensual de 70 mil pesos en técnicos. El coordinador general del fútbol y DT es Marcelo Peñaloza. El club cuenta con aproximadamente 30 jugadores por categoría, incluida la Primera, y la escuela de fútbol tiene 80 chicos desde los 5 a los 11 años. Hay premios a los jugadores de primera con una ayuda mensual y el presupuesto del fútbol representa un 70 % de los recursos del club. San Martín viene trabajando hace dos meses y retornaron los jugadores que estaban a préstamo para hacer experiencia en el Regional Amateur: Mario Bernal, Lucas González, Nahuel Arjona y Marcos Botelli. Llegaron como refuerzos Franco Mendoza, Ismael Yufra, Enzo Valdez, Matías y Maximiliano Ramos, Álvaro Ramadán, Emanuel Suárez, Guillermo Díaz, Javier, Tapia, Nicolás Char, Hugo Luna, Nicolás Arteaga y Simón Morales.

LIBERTAD

El “decano” se encuentra en un proceso de reorganización de un club que venía desordenado. Se inauguraron recién vestuarios con tres duchas, se consiguió el convenio para la vestimenta de los planteles de todas las divisiones y por primera vez Libertad tendrá ropa de entrenamiento. La cancha cuenta ahora con riego por aspersión, entre otras de las remodelaciones de un club tradicional. Su DT, y a la vez organizador de la logística es el periodista Carlos Vidal González. Con él trabaja la PF Samanta Cruz, que a su vez es jugadora de Pellegrini. “Si tenemos que afrontar sin ayuda 15 mil pesos por partido nos fundimos en la cuarta fecha, fue oportuna la ayuda”, expresó el entrenador. El equipo mantuvo la base del último Anual y también llegaron refuerzos como los hermanos Guillermo y Facundo Elejalde, Benjamín Ardaya y Rafael Díaz, un defensor que viene de tener una experiencia en el ascenso español. Su referente es el eterno Sacarías, quien bajó 18 kilos para ponerse en forma. En el “gaucho” destacan el trabajo formador de un club que viene nutriendo incluso a los clubes grandes de valores, como el caso de Aaron Varela, que hoy juega en Central Norte y surgió de la escuela Hidalgo. “Quiero agradecerle a mi familia que me banca, estoy todos los días abocado a esto, jugué un poco la pelota, relaté, lo comenté, ahora dirigir es un sueño. Mi tarea también es ayudar al club a hacer más cosas y conseguir sponsors, quiero dejarle algo a Libertad”, concluyó el periodista devenido en entrenador.

MITRE

El ciclón decidió también, llamativamente, no priorizar recuperar la plaza y arreglarse con la cantera del club. Hasta el momento solo llegó el ex arquero de Gimnasia y Tiro Cristian Taberna. “No habrá casi nada de incorporaciones, les daremos prioridad absoluta a los chicos y desde hace tiempo venimos trabajando con ellos. Por un lado están los que ya tienen rodaje, tienen 22 o 23 años, y tienen experiencia en el Federal, y por el otro los que se vienen promoviendo de la tercera”, le contó a El Tribuno Sergio “Tahuichi” Albornoz, el DT, quien trabaja junto a Flavio Márquez en el cuerpo técnico. Mitre hoy no está en condiciones económicas de armar un plantel competitivo y así lo dejó en claro el ex defensor de Juventud. “Con el tema de los costos será complicado para todos, sumado a que a la Liga local no se le da mucha importancia. Ojalá la gente de Mitre acompañe, aunque no lo hará en la misma medida que en el Regional. La media de público en el Anual es siempre la misma, no se jugará con 2 o 3 mil personas, pero con los equipos grandes que descendieron a lo mejor aumente la efervescencia. Queremos que los chicos recojan experiencia y les estamos dando todas las herramientas de un plantel profesional”, contó el “Tahuichi”.

SANIDAD

Siguiendo la línea de los clubes más austeros de la Liga Salteña, el caso de Sanidad no es la excepción. De hecho, el enfermero fue la entidad más castigada por la crisis económica coyuntural a nivel país, y había formulado en su momento un pedido de licencia ante la Liga Salteña para no participar este año ni en el Anual ni en el torneo de las divisiones inferiores. El club “enfermero”, acorralado y agobiado por las deudas, pidió una tregua para poder juntar fuerzas, tomar impulso, descomprimir sus gastos y reestructurar proyectos. Sin embargo, desde la Secretaría de Deportes, más el interés de algunos funcionarios y legisladores, llegó un salvavidas para la institución, que también comprometió a los padres y a los dirigentes del club que alguna vez llegó a jugar torneos federales. ¿El objetivo para el primer equipo? Mostrar a sus valores juveniles de la mano de su DT Aldo Cortez, sin embarcarse en gastos que no le redituarán, y seguir manteniendo el espíritu de club contencioso, deportivo y recreativo que acoge a cientos de chicos de la zona norte.