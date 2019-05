Tigre no quiere sorpresas en Tucumán

Tigre, la gran revelación de la Copa de la Superliga, visitará esta tarde, a partir de las 18.45, a Atlético Tucumán en el segundo partido de una de las semifinales del nuevo certamen, con la misión de consumar su pase a la final luego de haber goleado por 5 a 0 en Victoria en el cruce de ida. El matador de Victoria se presentará en Tucumán con el arbitraje de Germán Delfino y televisación de Fox Sports Premium.

Tigre, uno de los cuatro equipos descendidos a la B Nacional, no acusó el impacto de semejante frustración deportiva, por el contrario, tomó fuerzas y construyó una Copa de la Superliga brillante, así dejó en el camino sucesivamente a los santafesinos Colón y Unión, al campeón Racing, y ahora dejó malherido a los tucumanos.

Esa rotunda victoria por 5 a 0 con una gran actuación colectiva y destacados rendimientos individuales, más la confirmación de que el director técnico Néstor “Pipo” Gorosito seguirá en el club en la B Nacional, como así también Walter Montillo, su gran figura, mantienen a Tigre con el ánimo alto y no debería pasar sobresaltos en Tucumán.

Precisamente, Montillo seguirá afuera del equipo, ya que no superó totalmente la lesión que sufrió ante Racing y además por la enorme ventaja que tiene Tigre para avanzar a la final, que será el 2 de junio en Córdoba ante Boca o Argentinos Juniors, que se medirán mañana. Gorosito ratificó que en Tucumán jugarán los mismos 11 que lo hicieron en Victoria.

Por su parte, el DT Ricardo Zielinski realizaría tres cambios en el decano, uno de ellos en la defensa donde Sbuttoni volvería a la titularidad en lugar de Lamas; mientras que en el medio Mercier iría por Leyes.

La tercera modificación también sería en la mitad de la cancha donde Núñez regresaría al once inicial relegando a Carrera al banco.

Atlético Tucumán llegó a semifinales tras haber dejado en el camino a Talleres (C) y River, y confía en protagonizar una remontada histórica para instalarse en la final.

Aunque la mente de todo el estadio estará en alcanzar los 5 goles que igualen la serie, el DT acomoda las piezas para recuperar solidez defensiva ya que un gol del matador obligaría a Atlético a convertir 7 tantos para clasificar a la final. Además, en toda su historia en Primera, sólo una vez logró ganar por más de 4 de diferencia (7 a 1 a Atlanta en el Nacional 1974). Un dato que describe la dificultad de la situación.

Probables equipos

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Jonathan Cabral, Franco Sbuttoni, Mathias Abero; David Barbona, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro, Gervasio Núñez; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Ezequiel Rodríguez, Ignacio Canuto, Nicolás Colazo; Lucas Menossi, Agustín Cardozo, Juan Cavallaro, Diego Morales, Lucas Janson; Federico González. DT: Néstor Gorosito.