Jubilación mínima, aumentos y moratoria

Teresa de González (El Bordo)

Recibo la jubilación mínima y, como sabe, estamos pasando una situación crítica los jubilados. Por favor me podría informar sobre los aumentos que vamos a recibir.

Buen día Teresa: comprendo su desazón, realmente el sector pasivo ha sido uno de los más castigados por la crisis económica, que coincidió con el cambio en el índice de movilidad.

Lo cierto es que el año pasado las jubilaciones crecieron 20 puntos menos que los precios. Se espera que este año sea algo mejor

Dentro de pocos días, en junio, llegará un aumento del 10,7% (ya es oficial), y además ya se puede calcular el aumento del mes de septiembre, que va a llegar al 12,2%.

Se conoce con tanta antelación porque la fórmula toma información de varios meses atrás y los aumentos llegan tarde, ciertamente.

Su haber, que hoy es de $10.410, aumentará a $11.528 en junio y en septiembre a $12.934, con eso habrá que “tirar” hasta diciembre.

Hilda Toloza (Orán)

Cumplo los 60 años en el mes de agosto y hace más de 4 años que vengo pagando el monotributo. Me dijeron que no puedo jubilarme con moratoria. ¿Me ayuda?

Hola Hilda: le comento que está vigente una moratoria (Ley 26.970) hasta el 23 de julio. Pueden acceder mujeres que a esa fecha tengan cumplidos los 60 años y siempre que tengan menos de 65.

Los períodos que se pueden incluir en el plan de pago van, como máximo, desde que la persona cumplió los 18 años hasta el 31 de diciembre de 2003.

Esto en la práctica implica que una mujer de 60 años sin aportes no pueda jubilarse porque no llega a “financiar” los 30 años de aportes que exige la ley. Es necesario contar con un mínimo de aportes de entre 3 y 4 años, según la edad.

Usted, Hilda, ha sido previsora porque está pagando el monotributo y eso seguramente le va a servir para acceder. El tema es que cumple los 60 años después del límite del 23 de julio, por eso no se le permite acogerse al plan de pagos.

No pierda las esperanzas, hay rumores de que el plazo podría extenderse, estas versiones no resultan disparatadas si se piensa que estamos en un año electoral. Deberá estar atenta a cualquier prórroga. ¡Éxitos!

Claudia Toconás (capital)

Tengo una hija de 17 en la secundaria y recibo la asignación universal por hijo. Fui a pedir el préstamo de Anses y no me lo van a otorgar. Me dijeron que no me corresponde. ¿Por qué?

Hola Claudia: los titulares de la asignación universal por hijo (AUH) pueden solicitar un préstamo de hasta $12.000 por cada hijo, es decir que, como la AUH cubre hasta 5 hijos, el monto máximo asciende a $60.000.

El préstamo se puede cancelar en un plazo de 24 o 36 meses y las cuotas por cada $10.000, son de $657 o $500 respectivamente.

Los requisitos que debe cumplir el titular son: por un lado ser mayor de 18 años, pero tener menos de 75 años al cancelar el crédito, haber presentado la libreta en los dos años anteriores y además que el hijo por el que se solicita el crédito tenga menos de 18 años al momento de finalizar el mismo.

Esta última condición surge porque a los 18 años se corta la AUH y el organismo se quiere asegurar el recupero de lo prestado, que se descuenta automáticamente de la cobertura mensual.

En su caso, Claudia, el tema es que por ley su hija de 17 años recibirá cobertura hasta el mes en que cumpla los 18, y esto ocurrirá antes de que cancele el préstamo.

En la práctica, lamentablemente, aquellos beneficiarios con hijos de 16 años, o mayores, no pueden acceder al préstamo.