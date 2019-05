Boca quiere coparse y matar al “bicho”

Boca recibe a Argentinos Juniors en busca de la final de la Copa de la Superliga, a la que accederá en los 90 minutos de juego solo en caso de ganar la revancha de una serie que se inició hace una semana con un empate sin goles en La Paternal. El partido en La Bombonera, escenario que ayer cumplió 79 años, comenzará a las 18.45 con arbitraje de Facundo Tello.

El equipo de Gustavo Alfaro está obligado a la victoria si quiere asegurar su presencia en la final del domingo 2 de junio en Córdoba sin pasar por el nerviosismo de los penales, que ya atravesó para eliminar a Vélez en la instancia anterior.

Argentinos Juniors, en cambio, tiene dos resultados posibles: el triunfo y cualquier empate con goles, que le daría ventaja deportiva por convertir de visitante. Otra igualdad sin tantos llevará la definición desde los doce pasos.

Boca tiene previsto realizar dos cambios en relación a la ida: Carlos Izquierdoz reemplazará al paraguayo Junior Alonso tras cumplir su fecha de suspensión y en ataque Mauro Zárate ingresará por el juvenil Agustín Obando. Raúl Bobadilla o Leandro Paiva en ofensiva es la única duda del once del bicho colorado.

la síntesis



BOCA ARGENTINOS

E. Andrada L. Chaves

J. Buffarini J. Sandoval

C. Izquierdoz M. Torren

L. López C. Quintana

E. Mas E. Gómez

N. Nandez M. Romero

I. Marcone F. Moyano

C. Pavón L. Paiva

C. Tevez A. Mac Allister

M. Zárate G. Hauche

D. Benedetto C. Spinelli

DT: G. Alfaro DT: D. Dabove

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Facundo Tello

Hora de inicio: 18.45

Transmite: TNT Sports