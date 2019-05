Un rapero urbano intenta motivar a la gente

No se lo verá en horas pico, ni importunando en colectivos llenos, pero en un viaje urbano de media jornada laboral puede aparecer Elvis García, un joven de 27 años que con mucho respeto se presentará y hasta se animará a improvisar con palabras que al “público” pedirá.

Vive con su padre y ocho hermanos, entre todos esperan ansiosos el regreso de una madre que se encuentra en rehabilitación luego de un ACV. Mientras, Elvis se encarga del trabajo de permisionario que ella realizaba en la zona de calle San Juan y avenida Jujuy.

Es un artista callejero, como muchos que transitan la ciudad y que sueña con grabar algo de lo que escriben, porque no solo improvisa. Pero, su anhelo es “encontrar un trabajo seguro en blanco y poder seguir brindando mensajes a la gente”. Tal vez de preceptor que es lo que actualmente estudia, aunque también pasó por la Tecnicatura Superior en Periodismo con Orientación en Deportes, y terminó “todas las materias”, cuenta.

“Comencé escribiendo en un cuaderno lo que me pasaba en la vida, o las vivencias del día. Pero, yo no conocía lo que era el rap, sobre todo porque muchos lo asocian con la calle y las drogas”, recuerda Elvis que dice estar lejos los vicios y por eso sus temas no hablan de eso. “Yo nunca pasé por eso, no lo hago para quedar bien con la gente es lo que siento y lo que me pasa”, asegura.

El levanta la bandera de los artistas callejeros “muchos piensan que uno es un delincuente y en realidad a muchos si no los dejan cantar no podrán comer ese día”, reclama preocupado y recuerda como hace dos años se animó a subir a un colectivo y venciendo la vergüenza que lo gobernaba se lanzó a rapear.

“Hay distintos tipos de personas, están los que te felicitan y te incentivan a seguir y están los que se molestan y te hacen callar. Tengo amigos en algunas líneas que me dejan subir, pero también vi cómo algunos pasajeros intolerantes se enojan con el chofer por dejar subir a un artista callejero”, dice.

Su más fuerte inspiración está en transmitir mensajes que motiven, inspiren y ayuden a salir adelante. Escribe sobre el amor, “pero no sobre el amor de pareja, el amor a la vida”.

“Valórate”

“Yo creo que el humano de ser feliz se ha olvidado hace rato.

Solo le agradezco a Dios de tener ojos, pies y manos.

Solo quiero decirte fuerza hermano.

Tienes que tratar de poder olvidar el pasado.

Aprendete a valorar, dime quien eres en realidad.

No porque pienses diferente dejarás de ser una persona

No importa lo físico ni lo material, tu tienes que ser quien eres en realidad.

A la belleza se la lleva por dentro no por fuera.

Tu tienes que ser quien eres en verdad y por nadie tienes que cambiar”, rapea Elvis con un sonrisa, y pregunta “¿que le pareció?”.