Luciano Benavides se lució en Orán

El piloto salteño Luciano Benavides tuvo un inicio de año increíble: tras su noveno puesto en el Rally Dakar, logró el podio por primera vez en la fecha inicial del Mundial, en Abu Dhabi, con el segundo puesto. Este fin de semana siguió cosechando logros aunque en el enduro, porque ganó la tercera fecha de la competencia en Orán.

El menor de los hermanos volvió a las fuentes, a su viejo amor, a esa categoría que dejó tras consagrarse campeón nacional y dar un paso gigante al rally y pronto debutar en el Dakar (2018).

Este domingo en el norte provincial, se quedó con el puesto más alto del podio, por delante del puntero Giovanni Simeoni y de Diego Llanos.

Tras su festejo, dialogó con El Tribuno y no ocultó su felicidad. “Me fue muy bien, volví de Colombia de hacer una presentación para KTM y rápidamente me fui a Orán para competir en la tercera fecha del Campeonato Argentino. Me sentí muy bien pese a que estaba fuera de ritmo de enduro, porque el rally es muy distinto”, comentó y reconoció que tuvo un inconveniente apenas comenzó la carrera. “Largué muy rápido, pasé a todos los pilotos, tuve una caída en la primera vuelta y tuve que hacer mucho esfuerzo para salir, me fui recuperando y gané por una diferencia de 1m15s a Giovanni Simeoni y a 2m40s de Diego Llanos”.

“Estoy muy contento porque me está yendo de 10 en todo, en enduro que volví, me siento muy feliz en la moto y ahora a seguir así. A continuar preparándome para la segunda fecha del Mundial”, cerró.

Otros vencedores

Luciano no fue el único de los salteños en quedarse con el primer puesto, en su caso en la categoría principal Senior A. En máster C, el vencedor fue Juan Carlos Castiella, seguido por Alberto Ferreyra y Mario Vische. Lucas Barrionuevo ganó en principiantes A, por delante de Agustín Echazú y Augusto Bossa. En junior B, en tanto Iván Crisol fue segundo, por detrás de Icaro Livetti y delante de Lucas Godoy.