Gorosito: "Contra Boca me siento recontra candidato"

El entrenador de Tigre, Néstor Gorosito, siente a su equipo “recontra candidato” en la final con Boca Juniors del próximo domingo en Córdoba, sustentado en el rendimiento colectivo que exhibió a lo largo de la Copa de la Superliga.

“Me siento recontra candidato, Boca es un equipazo pero nosotros estamos muy bien”, confió Pipo, cuyos dirigidos eliminaron al último campeón del fútbol argentino, Racing, en instancia de cuartos de final.

Gorosito admitió que le preocupan “las individualidades de Boca”, pero también aceptó que el equipo de Gustavo Alfaro no muestra el funcionamiento esperado de acuerdo a su potencial.

“Uno espera que, por los jugadores que tiene, Boca tenga un poco más de brillo, porque el brillo a los equipos se lo dan los jugadores, no el técnico”, manifestó en Fox Sports Radio.

Boca disputará la final con cuatro bajas sensibles en la mitad de la cancha ya que no jugarán el uruguayo Nahitan Nández por acumulación de amarillas, Iván Marcone por expulsión, Emanuel Reynoso por lesión y Agustín Almendra, afectado al seleccionado juvenil que disputa el Mundial Sub-20 en Polonia.

Tigre, recientemente descendido a la Primera B Nacional, enfrentará a Boca este domingo desde las 18.45 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.