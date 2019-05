La final de ida entre Central Norte y Guaraní sería el 9 de junio

Aguanten los corazones azabaches. El hincha de Central Norte no ve las horas de comenzar a jugar la final por el ascenso al Federal A frente a Guaraní Antonio Franco de Misiones.

Este fin de semana habrá elecciones en la provincia litoraleña por lo cual el partido de ida no se podrá jugar el domingo próximo. En consecuencia, la dirigencia de Guaraní pidió jugar el lunes, a las 21.30, y se mantienen firmes en esa postura, pero en las próximas horas se confirmaría que la primera final se disputaría el domingo 9 de junio y la revancha, en Salta, el domingo 16 de junio.

Patricio Vedoya, presidente del club misionero, le contó a El Tribuno su malestar por el cambio de fecha. “Nosotros ya mandamos la nota para jugar el día 3 de junio, a las 21.30. Esperamos que no pase nada fuera de lo futbolístico”, sostuvo el dirigente. “Quiero que sea una fiesta, que sean todos bien recibidos acá porque tenemos la idea de recibir a los hinchas de Central Norte (400 entradas), pero si se empieza a manosear todo esto no voy a permitir que nos pasen por alto. Que no vengan con planteos raros”, se quejó Vedoya.

Por su parte, el presidente de Central Norte, Héctor De Francesco, trató de evitar la polémica y remarcó que todo está en manos del Consejo Federal.

“Nosotros esperamos la fecha por parte del Consejo, también tenemos que planificar lo que será el viaje a Misiones, por eso estamos atentos a las fechas que se confirmen”.

Con respecto a la posibilidad de que vayan hinchas de Central Norte a Misiones, el titular azabache manifestó: “Es muy poca la cantidad de entradas que quieren dar para los hinchas de Central, y si no nos quieren recibir, nosotros acá de local llenamos el Martearena”.

La confirmación del día y el horario se dará a conocer hoy pero de antemano Guaraní ya hizo saber su descontento si se cambian las fechas.

Estas modificaciones traerían alivio para el cuervo, ya que podrá recuperar a los jugadores que quedaron lesionados frente a Ñuñorco.