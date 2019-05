La comunidad busca una real solución para la escuela Tesla

La comunidad educativa de la escuela técnica Nikola Tesla, representantes del Ejecutivo güemense y legisladores por el departamento se reunieron la semana pasada para acordar puntos en común que permitan dotar de un nuevo edificio propio al mencionado establecimiento.

La reunión se concretó como una consecuencia de la sentada estudiantil protagonizada por alumnos de la escuela

el pasado 15 de mayo, en protesta por el pésimo estado del edificio que ocupan.

Las grietas en los techos, al igual que en algunas de sus paredes, el cielorraso con paneles rotos y un piso que por sectores se hunde, fueron las razones de reiterados pedidos por parte del personal directivo durante los últimos años, solicitando una solución al Gobierno provincial para todos esos problemas que puedan brindarles seguridad al plantel docente y alumnos.

Otros de los problemas que presenta la vieja casona, que fue adaptada para transformarse en una escuela técnica, es que su terreno es muy chico y no permite ampliaciones.

Los motivos que animan a las autoridades educativas sobre la posibilidad cierta de que se pueda construir un nuevo edificio para trasladar toda la escuela técnica es que ya hubo acuerdos anteriores que no llegaron a concretarse.

Volver a gestionar una donación

Se sabe que la familia Haddad propietaria de fincas con grandes extensiones de tierra, había anticipado ocho años atrás la donación de una hectárea de terreno para la construcción de un colegio secundario en la Banda Este, para ello el Gobierno provincial debía aprobar el correspondiente presupuesto.

Las dudas sobre todo estos antecedentes eran si la donación había sido concretada y si realmente hubo algún presupuesto aprobado para la obra.

“Frente a todas estas dudas que teníamos es que me pareció correcto convocar a todas las autoridades tanto municipales como provinciales, para que aquellas que tengan algún conocimiento nos informen sobre lo que pasó con todo eso, tengo información que algunos trabajaron por su cuenta y me parece que es mucho más efectivo si se trabaja en forma conjunto con un mismo objetivo”, manifestó el director, Fermín Chosco.

Durante la reunión cada una de las autoridades que tuvieron la oportunidad de tomar conocimiento o formaron parte de las primeras negociaciones, realizaron una exposición informativa sobre el tema.

Se supo entonces que la familia Hadad había realizado la donación con un plazo de 5 años para el inicio de la obra del colegio y como durante ese tiempo no se hizo ninguna obra en el terreno, el mismo pasó nuevamente a manos de sus propietarios originales.

Sin embargo persiste la voluntad de la familia Hadad de volver a donar el predio si se logra un nuevo acuerdo con el Ministerio de Educación, información brindada por la intendente Alejandra Fernández.

Por su parte, del concejal Mario Suárez, quien formaba parte del Ejecutivo cuando se realizaron las primeras gestiones, explicó que el presupuesto aprobado era para la construcción de un colegio secundario. Pero cuando el proyecto cambió para la construcción de una escuela técnica el nuevo edificio requería de cosas muy específicas lo que incrementó sustancialmente el valor de la construcción.

Distribución de tareas

También se aclaró la situación desde el punto de vista legislativo, en base a la presencia del diputado Germán Rallé y el senador Carlos Rosso. Si bien no fue fácil lograr un acuerdo entre los distintos sectores políticos, tras varias discusiones se pudieron acordar algunos puntos en común.

Al término de la reunión, se procedió a distribuir tareas para cada uno de los presentes. “Fue muy importante que hayamos podido reunir a todas las autoridades que representan a los poderes ejecutivos y legislativos, porque así pudimos unir todos los esfuerzos que cada uno estaba realizando, en un solo esfuerzo conjunto, que creo será mucho más efectivo. Ahora tenemos un panorama mucho más claro y eso nos va a permitir dar pasos mucho más certeros.

Sin dudas que el sueño de la escuela propia llevará varios años en hacerse realidad, por esa razón en lo inmediato debemos pensar en las refacciones a la escuela actual”, declaró el Jorge Cuevas, miembro de la comisión de padres.