Otra dramática historia de una joven sin documentos

Es enfermera profesional y dentro de poco se recibirá de maestra intercultural bilinge. No puede tramitar los títulos porque no consigue actualizar su DNI de los 8 años.

Maira Fabiola Duarte tiene 24 años. Nació en Padre Lozano, una localidad ubicada a 20 kilómetros al este de Embarcación, cerca del límite oriental del departamento San Martín, pleno Chaco salteño. Con mucho esfuerzo Maira logró recibirse de enfermera profesional en 2015 y dentro de unos meses también se recibirá de maestra intercultural bilinge. Ambas profesiones de altísima necesidad y demanda, en un lugar donde siempre hace falta salud y educación. Pese a sus esfuerzos académicos, Maira aún no puede obtener el título de enfermera y es probable que tampoco obtenga su certificado como maestra. La razón es tan absurda como increíble: desde hace 8 años la joven intenta, sin éxito, subsanar un error administrativo que le impide actualizar su DNI. Otra dramática historia de una persona "sin documentos" que busca desesperada una solución entre burocracia y papeleo.

Ocurre que Maira no puede actualizar su documento de los 8 años porque la fechas de nacimiento del DNI y de la partida de nacimiento no concuerdan.

"Yo nací el 21 de mayo de 1995. Así figura en mi DNI. Pero la partida de nacimiento dice que la fecha es el 21 de febrero del 96. Esos registros se asentaban en Misión Chaqueña, paro allí hubo un problema con un incendio y desde allí que tengo este problema", asegura Maira.

Apremiada por la necesidad de renovar su documento, la joven aceleró las gestiones para encontrar una solución. Recurrió a gestores, abogados y deambuló por decenas de oficinas en Tartagal y en Salta capital, pero nadie pudo solucionar su problema hasta que le recomendaron iniciar un juicio de identidad.

"El año pasado se abrió una defensoría en Embarcación y entonces recién pude iniciar el juicio y los papeles fueron a Buenos Aires", recordó Maira.

Pero lejos estaba aún de obtener un solución, ya que al retorno de los trámites desde Buenos Aires, los papeles volvieron a aparecer con el error. La partida volvió de nuevo con la fecha cambiada y la desesperación invadió a Maira.

En dos meses

"Desde que comencé con todo esto, me dijeron que en dos meses se solucionaría, pero yo sigo sin mis documentos y ya no sé qué más hacer", expresó con angustia.

La semana pasada volvió a Salta con la novedad de que los papeles estaban con el error de siempre. En el Registro Civil le dijeron que hay que esperar un nuevo trámite, pero que esta vez dependerá de los tiempos de la Justicia.

"En el Registro Civil de Salta me atendieron muy bien. Hicieron todo lo que podían y estaba a su alcance. Me pusieron en contacto con una abogada quien envió un despacho al Juzgado de Tartagal para que desde allí me salga rectificada la partida, pero no supieron decirme cuánto tiempo podría demorar", aseguró.

El despacho que elevaron desde el Registro Civil fue hacia el Juzgado Civil de Personas y Familia N§ 2 de Tartagal y desde allí se deberá elevar la respuesta que podría darle a Maira un principio de solución a su prolongado dilema. En 15 días debe volver al Juzgado de Tartagal para ver si hay alguna respuesta. En caso de ser positiva, desde el Registro Civil de Salta le aseguraron que automáticamente podrían actualizar su DNI.

"Pido por favor que la Justicia de Tartagal observe mi caso. En dos semanas tengo que preguntar para ver si hay alguna respuesta favorable. Yo hice la primaria y el colegio con mi documento de los 8 años. Me recibí de enfermera profesional y no puedo obtener mi título con ese DNI. Ahora, en unos meses, me recibo de maestra y no quiero que me pase lo mismo porque lo que más deseo es poder trabajar", indicó Maira.

El caso publicado por El Tribuno de Lucas Ruiz, el joven de 24 años que figuraba como NN y que tuvo que recurrir a un juicio de identidad través de la defensoría, alentó a Maira y le dio esperanzas de que finalmente conseguirá actualizar su documentación después de una larga lucha.

En el 2014, Ruiz inició las gestiones para cambiar su situación de indocumentado, pero se encontró con un sistema burocrático que impedía el objetivo.

Al igual que Maira, Ruiz había nacido en el campo donde, por más increíble que parezca, aún existen problemas para conseguir la plena identidad de los chicos al nacer.

