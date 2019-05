Asaltaron un banco en La Plata

Cuatro delincuentes asaltaron una sucursal del Banco Credicoop, en la ciudad de La Plata, y se llevaron una importante cantidad de dinero, aunque uno de ellos fue detenido.

El asalto se produjo el pasado lunes alrededor de las 15:00 en la sucursal situada en Diagonal 73 y Boulevard 82, de la capital bonaerense.

Los delincuentes, dos de ellos armados, llegaron al lugar vestidos con ropas de una empresa de seguridad y pelucas.

Tres de los asaltantes se bajaron del auto e ingresaron al local bancario, donde dos de ellos amenazaron con armas al personal de seguridad, indicaron fuentes policiales.

Uno de los delincuentes se quedó en el sector de atención al público, mientras que los otros dos redujeron a un gerente y lo llevaron a la Tesorería, donde se apropiaron de una suma millonaria, la cual no fue informada por la entidad.

No obstante, se estima en forma extraoficial que los delincuentes, que actuaron con llamativa tranquilidad y profesionalismo, se llevaron más de dos millones de pesos.

Finalmente, tres de los asaltantes escaparon en un auto Ford Escort línea nueva, mientras que el cuarto se alejó en el Pointer, que tenía como marca distintiva algunos sectores de la carrocería oxidada.

De inmediato la Policía realizó un operativo cerrojo, por el cual se logró interceptar al Pointer sobre la Ruta 2 a la altura del cruce con la Ruta 36.

Los agentes detuvieron al único ocupante del auto, un hombre de 63 años oriundo de la localidad matancera de Aldo Bonzi, que vestía el mismo uniforme que el resto de la banda.

En tanto, los otros integrantes de la banda continuaban en calidad de prófugos y no se había podido dar con el auto en el que escaparon.

El hecho fue caratulado como "robo calificado" y se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 8, a cargo del fiscal Jorge Paolini, del Departamento Judicial de La Plata, mientras que la investigación quedó a cargo de la comisaría cuarta.