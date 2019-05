La Selección argentina entrenó sin Messi

El segundo entrenamiento del seleccionado estaba preparado para contar con la presencia de La Pulga, pero este imprevisto no cambió los planes del cuerpo técnico que ya tiene a disposición a 17 de los 23 futbolistas convocados.

El seleccionado argentino completó este martes su segundo entrenamiento de preparación para la Copa América de Brasil sin el capitán Lionel Messi, quien ya está en el país pero la niebla le impidió llegar a tiempo.

El astro llegó a Rosario, su ciudad natal, cerca de las 8.30 y luego de despedir a la familia tenía previsto seguir viaje hacia el aeropuerto de Ezeiza para luego sumarse a la práctica programada para las 11 en el predio de AFA, pero por la intensa niebla debió aterrizar en Aeroparque.

De esta manera, el crack de Barcelona de España almorzó con el plantel dirigido por Lionel Scaloni en el predio, y recién este miércoles se entrenará por primera vez de cara a su quinta Copa América.

El segundo entrenamiento del seleccionado estaba preparado para contar con la presencia de Messi, pero este imprevisto no cambió los planes del cuerpo técnico que ya tiene a disposición a 17 de los 23 futbolistas convocados.

Las caras nuevas de la fría mañana de Ezeiza fueron Milton Casco, Ángel Di María, Marcos Acuña, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Germán Pezzella, quien lució la máscara de protección por la fractura del maxilar que sufrió a principios de mes.

A Casco lo esperaban para la práctica del lunes, pero el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, lo retuvo un día más ya que lo consideraba importante a pesar de estar suspendido para la revancha de la Recopa Sudamericana del próximo jueves.

La actitud del Muñeco no cayó muy bien en el cuerpo técnico que priorizó no polemizar y esperar un día más al lateral izquierdo rosarino, una de las sorpresas de la lista.

Estos seis jugadores se sumaron al arquero Agustín Marchesín; a los defensores Renzo Saravia, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Ramiro Funes Mori; los mediocampistas Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Roberto Pereyra, y el delantero Sergio Agüero.

Para completar el plantel, además de Messi, restan los arqueros Esteban Andrada y Franco Armani, el defensor Juan Foyth, el mediocampista Exequiel Palacios y el delantero Matías Suárez.

La actividad comenzó con una charla del director de Selecciones Nacionales, César Luis Menotti, a solas con el plantel en una nueva muestra de la participación que tendrá en el camino hacia la Copa América.

El Flaco fue el único orador y luego de unos diez minutos la charla terminó con espontáneos y efusivos aplausos por parte de los jugadores.

Junto al plantel volvió a estar Pablo Aimar, a quien Scaloni considera una pieza importante del cuerpo técnico, además de coordinar a los jóvenes que oficiarán de sparrings.

Durante el tiempo en que la práctica fue abierta para los medios de comunicación, los futbolistas realizaron la tradicional entrada en calor y cerca de las 11.30 -mientras Messi aterrizaba en aeroparque-, Scaloni junto a sus ayudantes Walter Samuel y Roberto Ayala reunió al grupo en el centro de una de las canchas del predio para dar inicio a los ejercicios tácticos.

Luego del almuerzo, el plantel quedará liberado y se reencontrarán este miércoles en un nuevo entrenamiento a las 11, a puertas cerradas.

El seleccionado argentino se entrenará en el predio hasta el próximo viernes 7 cuando afrontará el primer amistoso ante Nicaragua en el estadio San Juan del Bicentenario.

El debut en la Copa América será el domingo 15 ante Colombia en Salvador.