Anunciaron tecnicaturas universitarias en tres localidades de la provincia

El intendente de Salta, Gustavo Sáenz; el diputado nacional Andrés Zottos (Partido Justicialista) y el flamante rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Víctor Claros, dieron ayer una conferencia de prensa en la sala de intendencia del Centro Cívico Municipal para anunciar que se abrirán tres tecnicaturas universitarias en distintas localidades de la provincia, con fondos especiales de Nación.

Los funcionarios manifestaron que en San Antonio de los Cobres se dictará la Tecnicatura en Electromecánica; en Tartagal, la Tecnicatura en Perforación de Litio, y en Joaquín V. González, la Tecnicatura en Producción Animal.

En medio de la campaña política hacia las próximas elecciones, el jefe comunal y precandidato a gobernador de la Provincia de Salta se refirió, al comenzar su discurso, a las gestiones que hizo con Zottos para gestionar los recursos necesarios para este proyecto ante el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación.

"Hablamos con Alejandro Finocchiaro (ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología) para darles a los jóvenes de distintos lugares de la provincia la oportunidad de tener dónde estudiar y de estudiar carreras que tengan que ver con el lugar donde viven", expresó el intendente.

El diputado nacional, quien el último tiempo manifestó, al hablar con distintos medios de comunicación, su deseo de ser gobernador, agregó: "Es importante que nuestros jóvenes puedan estudiar en sus lugares de origen, desarrollarse y con carreras que tienen orientación laboral en cada zona. Vamos a seguir luchando por más carreras".

Víctor Claros, quien asumió el rectorado de la UNSa el 11 de mayo último, junto a su compañera de fórmula, Graciela Morales, señaló: "Nada se puede hacer sin ayuda de la parte política. Para nosotros, es de sumo agrado darles la oportunidad a los chicos más vulnerables, que no pueden salir de ahí". Invitó a "volver a tener una mirada un poco más extensa, no solo de la sede central" y recordó que hay proyectos pendientes desde sus gestiones anteriores -fue rector entre 2010 y 2016-.

Si bien reconoció que el presupuesto nacional no sigue el ritmo de la inflación, el rector destacó el comportamiento del ministro Finocchiaro y del secretario de Políticas Universitarias, Pablo Domenichini, al destinar fondos para estas carreras: "A mí me sorprendió, porque no había mucho para programas de calidad, como este, que son especiales, fuera del presupuesto".

El contador advirtió que, por la inflación que hubo el último año, se perdió alrededor de un 26 por ciento del presupuesto: "Estos dos últimos años, no siguió el ritmo inflacionario y eso hizo que no haya afectado la parte salarial para pagar. Reconocemos que son justos los reclamos de todos aquellos a quienes les dieron un 22% en 2018, cuando la inflación ha sido de un 48%".

El rector mencionó que Medicina, que va por el quinto año en Salta y depende de la Universidad Nacional de Tucumán, a partir de 2020 podría pasar a ser una carrera propia de la UNSa, acreditada ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Manifestó que las tres carreras técnicas -Vitivinicultura, Energía Solar y Turismo-, que hay en Cafayate desde hace cinco años, pasarían a ser permanentes a partir de 2019.

Claros confía en que esto se concretará: "Tenemos que procurar que el Tesoro Nacional y, gracias a las gestiones que haga la parte política, podamos llevar a cabo estas realizaciones". Al terminar la conferencia, Claros expresó que la Municipalidad se comprometió a asfaltar unos 450 metros de una calle interna de la UNSa y que la obra empezaría en una semana.

Censo de árboles

Consultados por el censo forestal de la ciudad de Salta, para el cual la Municipalidad y la UNSa firmaron un convenio marco a fines del año pasado y que lleva meses de demora, Claros respondió: "Quiero interiorizarme" y Sáenz aseguró que este se realizará.