Coqui Ríos y Locoto, la propuesta peñera que deleita en el folclore

Quién no disfrutó alguna noche con Coqui Ríos! Quizás el “peñero” más codiciado en el circuito de nuestro folclore. El rótulo no lo adquirió en vano, su contagioso repertorio siempre fue su principal cómplice a la hora de evaluar su actuación.

Su canto, de manera increíble, invita a un inevitable ¡salud! Además, cuenta con unos “laderos” que están acorde a las circunstancias.

Coqui Ríos y Locoto se llama la propuesta artística que se cristaliza sobre los escenarios. La formación se completa con: Federico Ordoñez (guitarra y voz), Sebastián Pastrana (guitarra y voz), Mauro Villalba (bajo) y David Vargas (percusión).

“Siempre estamos innovando y agregando nuevas formas a nuestro repertorio, lógicamente pensando en el gusto del público, que en definitiva es quien tiene la última palabra. Hemos implantado la taki cumbia, que se trata de una mezcla de ritmos, con los mismos compases e idéntica métrica. A la gente le gusta escuchar folclore pero también divertirse, y para eso estamos nosotros”, aseguró Ríos.

“Es un poco gracioso el nombre que le pusimos al grupo: Locoto, es porque en cada actuación tratamos de adaptarnos al público, y cantarles canciones que pertenecen a su tierra. No hay dudas que en innumerables ocasiones tuvimos que improvisar, tanto en la letra como en la música, y por eso la concurrencia decía ‘que picantes que son estos artistas’. Por eso decidimos el nombre de Locoto”, aclaró Pastrana, quien anteriormente cantó con el grupo Trisales y en un dúo con Sergio González. Además de músico y cantor, es técnico radiólogo, y agregó: “Trabajo en la especialidad de oncología y la realidad me hace convivir con el dolor, la desesperación y el sufrimiento. Por eso el canto es mi cable a tierra, me libera y me ayuda a mirar con mayor optimismo la vida”.

Por su parte, Ordoñez también lleva más de 10 años al lado de Coqui. “Con apenas 12 años me inicié en la música. Es herencia de mi mamá, quien es de apellido Thames, pariente de don Marcos. Fui uno de los coristos del Grupo Guinda, también integré la New Band y La Covers Band. El guitarrista Daniel Ríos (hermano de Coqui) fue mi gran maestro en la ejecución del instrumento, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento hacia él”, aclaró Ordoñez.

“A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo

de Balderrama”, reza la reconocida zamba de Leguizamón y Castilla, y tiene impacto directo en la vida de Coqui Ríos y Locoto, porque desde hace más 10 años forman parte de la cartelera estable del famoso boliche folclórico.

“La verdad que representa un placer actuar en Balderrama, una vidriera nacional, que de manera constante nos abre puertas para incursionar a lo largo y ancho del país. También realizamos presentaciones en La Vieja Estación y otras peñas de la zona de la Balcarce. También estaremos abriendo la nueva edición del Fogón de los Trabajadores, que realiza Pascar en el mes de agosto”, agregó Coqui.

La vida artística de Coqui Ríos se aproxima a las cuatro décadas, seguramente cargada de historias y anécdotas.

“La música es todo en mi ser, en gran medida se lo agradezco a mi esposa Laura, quien alguna vez me aconsejó que hiciera lo que me hacía feliz, y no dudé en abrazarme a esta profesión. Tengo la mejor química con toda la gente de mi provincia, creo que canté en todos los festivales de Salta, y eso me hace sentir profeta en mi tierra. También soy profesor de arte, realizo pintura figurativa: paisajes y rostros, entre otros. Además, realizo diseños de camisas, le hice trabajos a la mayoría de los folcloristas salteños”, añadió Ríos.

“En ocasiones se suma mi hermano Daniel, un artista con mayúsculas que siempre nos brinda una mano por el bien del grupo. Ya estamos grabando el nuevo material discográfico, con algunos temas propios, con formato de trío en las voces, bajo la armonización de Sebastián Pastrana”, dijo finalmente Coqui Ríos, quien junto a Locoto hacen de las suyas sobre los escenarios del país.