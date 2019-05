Amonestaron a alumnas del Illia por hacer un "pañuelazo" a favor del aborto legal

Los alumnos de un colegio de Salta capital denunciaron que nueve chicas de 5to. año que asisten al establecimiento público fueron sancionadas luego de que se sacaran fotos con pañuelos verdes en el patio de la institución. El hecho tuvo lugar ayer en la Escuela de Comercio N°5076 Arturo Illia y el "pañuelazo" buscó visibilizar el apoyo a la presentación en el Congreso de la Nación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El episodio se conoció porque los jóvenes dieron a conocer un comunicado que acompañaron con imágenes del certificado de las amonestaciones impuestas a las alumnas por “realizar actividades no programadas”, es decir, una “manifestación en el patio del establecimiento” e incurrir en “incumplimiento del uniforme”.

El comunicado

Al conocerse lo ocurrido, desde la Coordinadora de Estudiantes de Salta, emitieron un comunicado, que señala:

"La intención del siguiente comunicado es visibilizar el atropello de los derechos de libre expresión, que sufrieron las alumnas de la institución en la mañana del día 28 de mayo del corriente año.

A las 10.50 nueve estudiantes de 5° año del mencionado colegio, en el horario del recreo, se dirigieron hacia el patio de la institución para tomarse fotografías con el pañuelo verde (que representa la lucha por la aprobación de la ley I.V.E.). En ese momento recibieron la orden de volver a ingresar a sus respectivos cursos, aunque el recreo aún no había finalizado. La orden fue dictada primeramente por la preceptora de quinto año y luego por la Sra. vicedirectora María Albornoz. Se ordenó a las estudiantes ingresar a los cursos de manera repetitiva lo cual vino acompañado de empujones que proporciono la Sra. Albornoz a las alumnas.

Ya dentro de los cursos, la ya mencionada vicedirectora, se dirigió a los mismos a reclamarles a las alumnas por la intención de manifestarse de forma pacífica, diciendo que no se pueden realizar “ese tipo de actividades” dentro del establecimiento.

Momento después la Sra. Albornoz hizo una reunión, con los delegados de los cursos a los que pertenecen las chicas involucradas, en la cual les hizo saber que se aplicarían amonestaciones y se citaría a los padres de las alumnas. El papel de las amonestaciones fue entregado a las alumnas minutos antes de finalizar el horario escolar, sin darles la posibilidad a las afectadas de defenderse o explicar sus acciones.

Cabe destacar que dicho establecimiento es público, en el cual debe primar el respeto por la libertad de expresión, libertad de libre asociación y libertad de reunión pacifica presentes tanto en nuestra Constitución Nacional, como la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Este mismo establecimiento ya tiene antecedentes durante todo 2018 sobre violación de derechos estudiantiles, persecución política y abuso de autoridad por parte de los directivos. Problematicas que durante este año siguen vigentes e incluso se profundizan.

Responsabilizamos de todas estas situaciones de represión y persecución a la Ministra de Educación Analía Berruezo quien no da soluciones aun sabiendo lo que ocurre dentro del establecimiento. Así como también repudiamos estas acciones realizadas tanto por las vicedirectoras de ambos turnos y legitimadas por el director Luis Marcelo Romano".

Posteriormente, la manifestación que se realizó en Salta en favor de la legalización del aborto hizo una parada frente al citado establecimiento.