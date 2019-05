El bicho quiere asegurar el boleto

Argentinos Juniors buscará sellar hoy, a las 19.15 (hora argentina), su clasificación a los octavos de la Copa Sudamericana cuando visite a Deportes Tolima de Colombia, al que venció por 1 a 0 sobre la hora en el encuentro de ida, disputado en La Paternal.

Remontar un 1 a 0 en casa no parece utópico. Pero frenar la seguidilla de 7 partidos sin ganar en Ibagué es el mayor reto para que Tolima venza hoy al bicho.

El partido de vuelta de la segunda fase entre colombianos y argentinos se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué.

El ganador se enfrentará a Colón, que eliminó al River Plate uruguayo.

Argentinos no pudo recuperar a hombres clave en su plantel. El DT Diego Dabove no podrá contar con el zaguero Galván, quien sufrió una rotura de su tendón de Aquiles en la ida. El volante Moyano y el extremo Batallini tampoco estarán por lesiones. A parte del calor de Ibagué y las lesiones, el bicho deberá sobreponerse al desgaste del semestre.

Alineaciones probables:

Deportes Tolima: Álvaro Montero - Juan Arboleda, Sergio Mosquera, Julián Quiñones, Danovis Banguero - Rafael Carrascal, Carlos Robles - Luis González, Álex Castro, Maicol Balanta - Marco Pérez DT: Alberto Gamero.

Argentinos Juniors: Lucas Chaves - Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Elías Gómez - Matías Romero, Francis Mac Allister - Leandro Paiva, Alexis Mac Allister, Matko Miljevic - Raúl Bobadilla DT: Diego Dabove.