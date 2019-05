El premio del ascenso es un tema prohibido en Central, pero concreto

Central Norte ya está en la fina y, más allá de poder coronar la temporada con un posible ascenso al Federal A y que la cabeza del plantel solo se enfoca en eso, también existe el incentivo del premio por lograr el objetivo.

Es un tema ineludible para los equipos que pelean por el título, como es el caso del conjunto que dirige Ezequiel Medrán.

En las anteriores finales que perdió Central Norte, primero frente a Huracán Las Heras, el premio en aquella oportunidad era la recaudación del partido definitorio que también se llevó a cabo en el Martearena. Y al no lograr el objetivo, ese dinero fue destinado para la tribuna que hoy se ubica detrás de uno de los arcos del estadio Dr. Luis Güemes.

Justamente en el estadio del cuervo se disputó la segunda final consecutiva por el ascenso frente a Racing de Córdoba en la última temporada del Federal B, y Central se volvió a quedar con las manos vacías, por lo tanto, sin el premio de más de un millón de pesos.

Dicen que la tercera es la vencida y esta vez a Central le tocará definir nuevamente de local. Si bien la dirigencia no quiere hablar de números con respecto al premio, aclaró que ya existe arreglo con los jugadores desde el primer día. En este caso el monto superaría el millón de pesos.

Nadie del plantel quiso referirse a esto, obviamente pensando más en lo deportivo.

Pero ese no es el único incentivo que tendrá el plantel azabache. En los primeros días de mayo, un grupo de socios e hinchas decidieron realizar una colecta que denominaron: “El premio de la gente”, que tiene como finalidad recaudar dinero para destinar al plantel en caso de lograr el ascenso al torneo Federal A.

Durante el último partido que disputó el equipo de local frente a Ñuñorco, se pudo observar a estos socios e hinchas con una urna, en la cual se depositaba la ayuda económica.

“La gente está respondiendo, obviamente que hay muchos que por una cuestión económica colaboran con lo que pueden, con lo que le sobra de una entrada. La estamos remando, estamos saliendo a buscar gente que colabore con los montos. Nos quedan tres semanitas para seguir recaudando”, sostuvo Rodrigo Herrera, uno de los organizadores de esta movida.

Los interesados pueden hacerlo mediante Facebook, en la cuenta “El premio de la gente” o bien comunicarse al 3874061589.

Sumando ambos premios, el de la gente y el que propuso la dirigencia, el plantel recibiría una buena cantidad.

Lo cierto es que, a días de iniciar la final, la dirigencia evita todo tipo de conjeturas para que nos les ocurra lo de las últimas dos finales, frente a los mendocinos y los cordobeses, mientras tanto siguen cumpliendo al pie de la letra lo acordado con el plantel con respecto a sueldos y pedidos del cuerpo técnico.

Con relación a este “tema prohibido” para los jugadores, cabe destacar que para el partido de vuelta frente a Guaraní Antonio Franco, la dirigencia decretará el “Día del Club” y todos tendrán que comprar sus entradas.

Se adelantó también que no se venderán menores y damas y que se mantendrá la popular a $200.