Investigan el sabotaje de un utilitario de la sede regional de la UNSa en Metán

En un hecho sin precedentes, personas desconocidas sabotearon el furgón que se utiliza para el traslado de docentes y estudiantes de la Sede Regional Sur de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). La unidad, un Fiat Iveco, con capacidad para 20 personas, había sido utilizada y guardada el lunes, alrededor de las 21.30, en el estacionamiento interno que tiene la casa de altos estudios, ubicada en la calle Coronel Vidt 346, en la ciudad de Metán.

Los daños fueron descubiertas por el chofer del rodado el martes pasado, a las 20.30, se informó.

En un principio, se pensó que animales -perros o gatos- podrían haber afectado las mangueras y los cables y otros dispositivos.

Sin embargo, al día siguiente, en el Día del Trabajador, un mecánico contratado por la institución revisó el vehículo utilitario y confirmó que los daños fueron causados de manera intencional y por esta situación las autoridades universitarias decidieron tomar cartas en el asunto.

El director de la Sede Regional, Camilo Jadur, radicó de inmediato una denuncia en la comisaría 30 para que se investigara lo sucedido. "Cortaron mangueras del combustible, como la de retorno, cables eléctricos, dañaron fichas de censores y desinflaron la goma delantera izquierda del furgón", confirmó Jadur a El Tribuno.

A la luz de lo que sucedió, es un hecho sin precedentes en la localidad, sobre todo tratándose de un vehículo que es utilizado para el traslado de estudiantes y docentes. Lo que sorprende es el hecho de que alguien se haya arriesgado a ingresar al establecimiento.

Además de los daños, tal como lo indica el significado de la palabra "sabotaje", se trata de un hecho intencionado y malicioso que atenta contra las actividades que realiza la institución, ya que la unidad quedó parada, por cuestiones de seguridad y a la espera de que se realicen las pericias de rigor, debido a la intervención de la Policía local que tratará de dar con los responsables de los daños.

"Es preocupante"

"El vehículo tiene diversos daños. Primero se pensó que fue algo provocado por una pelea de animales debajo del motor, pero luego un mecánico nos confirmó que los cables fueron cortados con un alicate. Por eso hemos informado a las autoridades de la universidad y al servicio jurídico y luego se radicó la denuncia policial correspondiente", apuntó Jadur.

"Este furgón se utiliza para el traslado de los estudiantes que hacen viajes de campo, principalmente los que asisten a las carreras de Ingeniería Agronómica y de Tecnología de Alimentos. También se lo usa para concurrir a congresos y otras actividades que se realizan dos o tres veces a la semana", especificó el director de la Sede Sur de la UNSa.

Jadur explicó que el vehículo queda guardado en el estacionamiento interno de la institución, por lo que llama la atención que haya sido atacado, ya que el portón de acceso al sector que queda al aire libre y permanece cerrado con llave. "Esto me llama mucho la atención, un daño de esta magnitud es algo preocupante, porque es una unidad de la universidad. Está claro que el furgón no iba a andar luego de este sabotaje, de hecho no se lo movió más luego de lo que ocurrió", sostuvo.

El directivo señaló que desconoce cuáles pudieron haber sido las causas por las que alguien pudo haber atentado contra la unidad de traslado.

Por otro lado, informó que las recientes elecciones de autoridades universitarias se desarrollaron con total normalidad en la sede Regional Sur. En ese sentido, no cree que el sabotaje haya tenido que ver con la contienda electoral.

Todo indica que la persona que cometió los daños tenía conocimiento sobre mecánica del vehículo. Los cables y mangueras que fueron cortados y los censores que fueron dañados son fundamentales para el funcionamiento de un rodado.

Ayer se aguardaba la presencia de personal de la División Criminalística de la Policía de la Provincia, aunque el furgón ya había sido manipulado por el chofer y un mecánico particular, que confirmó el sabotaje. La fiscalía penal que intervino en la investigación dispuso que se analicen las cámaras de seguridad instaladas en la zona y que se requiera información a los vecinos del edificio.

Como consecuencia del ataque, el Fiat Iveco quedó inutilizado en el estacionamiento de la casa de altos estudios.

Según las autoridades universitarias, el furgón no es usado a diario, pero es necesario para las salidas que realizan los estudiantes que cursan distintas carreras en el sur de la provincia.