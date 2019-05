Campaña de la SIP en el Día Mundial de la Libertad de Prensa

"No es un día para celebrar". Así comienza el mensaje de la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Colombia, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La frase, elegida con astucia, impacta y preocupa pero sobre todo sirve para encender las alarmas sobre lo que sucede en la actualidad con la libertad de prensa en América Latina, donde una vez más se registran retrocesos y los índices siguen en baja.

Detenciones de periodistas en Nicaragua; represión, censura y límites al derecho a manifestarse en los regímenes de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel; asesinatos de periodistas -26 en el último año, la mayoría de ellos en México, donde rige un sistema de protección de reporteros absolutamente deficiente-; corrupción, crimen organizado y delincuencia limitando cotidianamente la labor periodística; impunidad, estigmatización, fake news y asfixia económica a medios de comunicación opositores, y restricciones al acceso a la información pública.

La lista continúa y ensombrece, una vez más, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha escogida por la UNESCO en conmemoración de la Declaración de Windhoek, un documento que contiene los principios fundamentales sobre la defensa de la libertad de prensa, redactado en 1991 durante una reunión de periodistas africanos.

"En efecto, hay problemas de diferente tipo en muchos de los países de nuestro continente y la tarea y la idea que la SIP quiere transmitir es que no podemos quedarnos tranquilos. Somos testigos en la actualidad de crímenes aberrantes y de una situación preocupante. Hay muchos motivos que pintan un panorama muy difícil, ante el que no tenemos otra opción que alzar la voz, denunciar y no aceptar lo que está sucediendo", dijo María Elvira Domínguez.

Un video difundido desde la página oficial de la Sociedad Interamericana de Prensa remarca la importancia de cuidar la libertad de prensa en tiempos donde las noticias falsas desvirtuan la información generando un daño terrible.

Desafíos de la actualidad en todo el mundo

Los ataques contra la prensa no tienen consecuencias exclusivamente para el mundo de la comunicación sino que tienen su correlato, explican los expertos, en la calidad de nuestras democracias. "Ninguna democracia está completa sin acceso a información transparente y fidedigna, que es el pilar clave para crear instituciones justas e imparciales, hacer que los líderes rindan cuentas y decirle la verdad a las autoridades", dice sobre el tema Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. El organismo realizará el 3 de mayo un acto en Etiopía, uno de los pocos países del mundo que en el último año presentaron un avance en materia de libertades de prensa y expresión bajo el lema "Medios para la democracia: periodismo y elecciones en los tiempos de la desinformación".

En el diagnóstico global sobre la libertad de prensa un capítulo aparte se lleva el fenómeno de las fake news. Se trata de un problema global de magnitud que ya ha sido responsabilizado por resultados electorales en varios países del mundo. De acuerdo con la presidenta de la SIP, se trata de un problema difícil de combatir. "Cualquier regulación puede ser un boomerang contra la libertad de prensa, porque la línea entre regulación estatal y la censura es muy delgada. Ahí entra la responsabilidad de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en la circulación de información certera, y por eso urge desarrollar herramientas para detectar qué es y qué no es fake news", explica.

Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras publicó con motivo de la fecha conmemorativa una clasificación mundial sobre la libertad de prensa, con un análisis de la situación en 180 países y territorios y, de nuevo, una alerta sobre los riesgos y peligros que atraviesa la práctica periodística, además de las consecuencias para las democracias. Sólo 24% de los 180 países y territorios analizados registran una situación "buena" o "más bien buena" en este tema, mientras que el año anterior ese porcentaje era del 26%.