Jaguares recibe a Stormers con la necesidad de ganar y mantenerse

La franquicia argentina Jaguares, que suma tres tres victorias seguidas que la colocaron en camino a la clasificación para los cuartos de final de la temporada, recibirá hoy a Stormers, de Sudáfrica, rival que busca similar objetivo, en un encuentro por la duodécima semana del torneo Super Rugby.

El partido se jugará en el estadio de Vélez Sarsfield desde las 16.40, con el arbitraje del sudafricano Adriaan Mauritz Jacobs, de 34 años, y televisado por ESPN 2.

El encuentro será otra de las finales que jugará de aquí en más la franquicia dirigida por Gonzalo Quesada para poder alcanzar por segundo año consecutivo los playoffs y nada menos que ante un rival de la conferencia africana.

El puntero de la conferencia es Sharks (empató de visita a Crusaders) con 28 puntos seguido por Bulls con 24 y Jaguares y Stormers con 23, por lo tanto los puntos son fundamentales para ambos equipos en pos ganar la zona africana o de ubicarse entre los ocho mejores de la liga de la tabla general.

No obstante, en favor de Jaguares está el número de cotejos jugados por ambos equipos, nueve por el argentino (5-0-4) y 10 por Stormers (5-0-5) que aún debe quedar libre en una de las próximas fechas.

Jaguares se fortaleció en la gira por Sudáfrica venciendo a Bulls y Sharks y ratificó la bueno realizado en el exterior el pasado sábado al derrotar a Brumbies de Australia por 25 a 20 reingresando al grupo de los ocho que están clasificando.

En este año mundialista es muy promisorio el nivel alcanzado por Jaguares. Es sabido que esta franquicia es prácticamente el seleccionado argentino, por lo tanto la evolución en ciertos aspectos del juego y los errores en otros se trasladan al juego que Los Pumas puedan desarrollar en Japón en septiembre próximo.

Jaguares evidencian partido tras partido una ostensible mejora en cuento a actitud, la voracidad ofensiva crece sin pausas, y es alentador el buen manejo del maul, con el cual se gana terreno con frecuencia e incluso es una llave para llevar al try.

Entre los aspectos negativos y por mejorar, están las penalidades, que aunque han bajado en comparación con los primeros partidos el número aún está lejos de ser el ideal, los errores no forzados en el manejo del balón abundan y se perdió solidez en el scrum, formación base del juego argentino desde siempre y que no logra imponerse ni ganar metros.

En el historial Jaguares y Stormers jugaron en cinco ocasiones, con un triunfo argentino (25-14 el año pasado en Vélez) y cuatro derrotas, la última el 15 de marzo pasado cuando los africanos vencieron de locales por 35 a 8.

Formaciones

Jaguares: Emiliano Boffelli, Matías Moroni, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Ramiro Moyano; Domingo Miotti y Tomás Cubelli; Tomás Lezana, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Gonzalo Quesada.

Suplentes: Julián Montoya, Mayco Vivas, Lucio Sordoni, Javier Ortega Desio, Rodrigo Bruni, Felipe Ezcurra, Joaquín Díaz Bonilla y Sebastián Cancelliere.

Stormers: Damian Willemse; Sergeal Petersen, J. J. Engelbrecht, Dan Kriel y Dilly Leyds; Jean-Luc du Plessis y Herschel Jantjies; Kobus van Dyk, Jaco Coetzee y JD Schickerling; Eben Stzebeth y WilcoLouw; Bongi Mbonambi y Steven Kitshoff. Entrenador: Robbie Fleck.

Suplentes: Scarra Ntubeni, Corne Fourie, NeethlingFouche, Johan du Toit, SikhumbuzoNotshe, Justin Phillips, Damian de Allende y Seabello Senatla.



Cancha: Vélez - Árbitro: Adriaan Mauritz Jacobs (Sudáfrica) - Horario: 16.40 - TV: Espn 2.