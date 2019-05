Desvalijaron la casa de un niño con discapacidad

Una madre y su hijo con discapacidad se quedaron sin algunas de las pocas cosas que tenían el domingo a la noche, cuando les hicieron un boquete para entrar a su casa. Ocurrió en la manzana E, lote 6, del barrio Justicia, en la zona sudeste de la capital salteña. Ahora la familia necesita la ayuda de la comunidad.

María Isabel Arias tiene 25 años y su hijo, ocho. El robo ocurrió entre las 20 y 23, cuando estaban en un hospital. "Nos habíamos ido al Papa Francisco porque me dolía horriblemente el estómago. Cuando volvimos, después de las 11 de la noche vimos que los bloques de la pared estaban tirados en el suelo. Una vez que entramos a casa, mi hijito Matías me dijo: "Mamá, mi tele no está'. Estaba todo revuelto. Yo intentaba acomodar cosas que habían dejado tiradas en el piso los ladrones", expresó la joven.

La tablet del niño tampoco estaba. "Mi hijo sufre mielomeningocele, hidrocefalia y epilepsia. Se moviliza en su sillita de ruedas. Es muy sensible y se larga a llorar cuando le falta algo que es suyo", lamentó.

El chico asiste a la escuela del barrio y a una fundación en la que hace tratamiento de kinesiología, fisioterapia, fonoaudiología y talleres.

El televisor plasma Sanyo de 43 pulgadas y la tablet de la que se apoderaron los ladrones eran sus únicos entretenimientos en su tiempo libre.

La mujer expresó que la invadió una sensación de desazón y tristeza al encontrar la pared y las puertas rotas.

Además, le robaron otros objetos y mercadería.

"Me sacaron la garrafa, un DVD, dos kilos de carne, tres pollos, carne molida, arroz, fideos, zapatillas de mi hijo y la ropa de los dos. Solamente dejaron un plato con cuatro milanesas", indicó.

Al percatarse del robo, la mujer se comunicó con la Policía. "Vinieron a los 15 minutos y nos llevaron a la comisaría del barrio Solidaridad para hacer la denuncia. Después nos trajeron a casa", contó.

Pero el mal momento no terminó allí. Los delincuentes intentaron ingresar nuevamente a la vivienda durante la madrugada. "Los ladrones quisieron volver a entrar. Creo que querían volver para llevarse el freezer y la cocina que no pudieron llevarse de entrada. Como la Policía me había dicho que no tocara el boquete, que lo dejara así para que puedan investigar, yo les hice caso y a las tres de la mañana escuché ruidos raros, como de gente que quería entrar. Golpeaban el portón y también tiraban piedras al techo. Me desesperé y llamé a la Policía llorando. Me dijeron que iban a venir pero llegaron a la hora", sostuvo María Isabel.

El segundo robo

Dos años atrás, la familia ya había sido desvalijada. "Vendiendo ropa en la feria del barrio Solidaridad, lavando ropa en casas de familia pude salir adelante y comprarle el televisor a mi hijo después del primer robo. Ahora nos volvieron a hacer lo mismo. No entiendo por qué nos hacen tanto daño si nosotros no le hacemos mal a nadie. Solo una mala persona puede causar daño a un niño que tiene una discapacidad", manifestó la joven.

Ella y su hijo subsisten por una pensión que recibe el niño. "Cobro el subsidio de mi hijo pero no nos alcanza. Hoy en día 6.000 pesos no alcanzan para vivir. Tenemos gastos de pañales, medicación de Fenobarbital, sondas y tratamos de luchar los dos", dijo María Isabel.

Agregó que actualmente se le complicar encontrar un trabajo por sus horarios. "No puedo trabajar tanto como antes porque tengo que estar al pendiente de mi hijito. Llevarlo a la escuela, traerlo y luego a su fundación", puntualizó.

María Isabel y su hijo Matías necesitan ayuda. "Lo que esté al alcance de la gente será bien recibido. El martes a la noche vino gente a traernos una cajita con mercadería por lo que estamos muy agradecidos. Sueño con que mi hijito pueda tener un televisor de nuevo", finalizó la joven madre.

Los que deseen colaborar con la familia pueden comunicarse al siguiente celular: 0387-155241362.

Inseguridad en la humilde barriada de la zona sudeste

María Isabel, víctima del robo en su vivienda, manifestó que teme por su vida y la de su hijo. “Me duele mucho lo que nos hicieron porque no es la primera vez, es la segunda. Tengo miedo. Siento que nos observan, que hay personas que miran a qué hora salimos de casa. Esta vez por suerte no estábamos adentro pero mi temor es que entren a robar con nosotros adentro y que le hagan algo a mi hijo. Todavía no tengo novedades de mi denuncia”, sostuvo.

Los vecinos de la cuadra aseguraron que no vieron ni escucharon nada extraño el domingo por la noche.

El barrio Justicia, ubicado en cercanías del vertedero San Javier, está rodeado de descampados que por las noches se transforman en una verdadera boca de lobo. A esto se suma que hay sitios que se tornan bastante oscuros por la falta de iluminación. En las canchas y plazas de la zona, que se encuentran en estado deplorable, frecuentemente ocurren hechos de inseguridad.

Otra de las problemáticas del barrio es el mal estado de las calles, que están colmadas de pozos.

El Tribuno consultó a la Policía de Salta sobre la denuncia por el robo radicada por la mujer en la comisaría del barrio Solidaridad, e informaron que “aún no hay novedades sobre la localización de los delincuentes”.