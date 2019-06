Duelo inglés por el trono europeo en Madrid

Tottenham, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, asumirá esta tarde el mayor desafío de su historia cuando enfrente a Liverpool en la final de la Liga de Campeones, que por segunda vez en la historia tendrá como protagonistas a dos equipos ingleses, erigidos en dueños del continente en la actual temporada.

Se jugará a las 16 (hora de la Argentina) en el estadio Wanda Metropolitano, Madrid, será arbitrado por el esloveno Damir Skomina y televisado por ESPN y Fox Sports.

El sorprendente Tottenham, cuya mejor actuación en el torneo fue una semifinal en 1962, y el laureado Liverpool, que la ganó cinco veces, confirmaron la hegemonía inglesa en el continente tras la final de la Liga de Europa que Chelsea le ganó a Arsenal 4 a 1, en Azerbaiyán.

La ansiada Liga de Campeones tendrá nuevo dueño, luego de 5 coronaciones seguidas de equipos españoles, 1 de Barcelona y 4 de Real Madrid, las tres últimas en forma consecutiva.

De un lado estará Tottenham, que irá por su primera Champions con un DT pragmático como Pochettino.

El equipo londinense, que tiene en su plantel a los argentinos Erik Lamela, Juan Foyth y Paulo Gazzaniga, llegó a la final tras haber sido segundo en el Grupo B detrás de Barcelona, y dejado en el camino a Borussia Dortmund en octavos, Manchester City en cuartos y Ajax en semifinales.

La mayor satisfacción de Pochettino es que tendrá entre los once al goleador y figura, el delantero Harry Kane, quien se lastimó el tobillo en el partido ante el City y volverá para ocupar un lugar en ataque junto al coreano Heung-Min Son y Dele Alli, lo que significará que quedará afuera del equipo el brasileño Lucas Moura, héroe en Amsterdam con los tres goles que le marcó al Ajax.

Liverpool, dirigido por el alemán Jurgen Klopp y finalista el año pasado, saboreó las mieles del éxito con la obtención de 5 Champions y llega fortalecido por el notable rendimiento que mostró en las semifinales, cuando parecía sentenciado con el 3 a 0 en contra en el Camp Nou, pero produjo el milagro y ganó en Anfield 4 a 0.

Los reds, segundos en su grupo detrás de PSG, dejaron en el camino a Bayern Munich, Porto y a los catalanes, y para la final recuperarán al delantero brasileño Roberto Firmino, quien formará el tridente ofensivo junto a Salah y Mané.

La final se plantea entre un duelo entre un estratega aferrado a los laberintos de pizarrón como el alemán Klopp y la mayor variedad táctica del argentino Pochettino.

Pochettino, ante su máximo reto

Mauricio Pochettino puede convertirse hoy en el tercer técnico argentino en coronarse campeón europeo de clubes, algo que intentaron sin éxito Juan Carlos Lorenzo, Héctor Cúper y Diego Simeone.

El DT de Tottenham intentará sumarse al selecto y minúsculo grupo que integran Luis Carniglia, campeón con Real Madrid en 1958 y 1959, y Helenio Herrera, consagrado con Inter de Italia en 1964 y 1965.

Desde entonces no hubo técnicos argentinos en la foto de campeón en Europa, aunque sí tres de ellos estuvieron muy cerca de alcanzarlo.

Pochettino elogió a su par de Liverpool, en la previa de la gran final de la UEFA Champions League: “Klopp es un entrenador muy exitoso y lo admiro mucho”.

Klopp: “No me veo como un perdedor”

El DT de Liverpool de Inglaterra, el alemán Jürgen Klopp, no se considera “un perdedor” a propósito de las dos finales de Liga de Campeones que perdió y de cara a un tercer desafío ante Tottenham de Inglaterra, dirigido por Mauricio Pochettino.

“No me veo como un perdedor. Si me viera como un perdedor todos tendríamos un problema. Lo que tenemos que hacer es ganar ahora con todo lo que tenemos porque hemos mejorado mucho, pero lo que pasó en el pasado también me da confianza”, indicó Klopp en conferencia de prensa desde Madrid.

“No ha sido una carrera desafortunada y aún no terminó. Podía haber sido mejor o peor, pero yo me siento bien. Y lo que sucedió en el pasado también me da confianza”, cerró.

Tres argentinos, por la gloria

Tres futbolistas del Tottenham, que hoy no serán titulares en la final contra Liverpool por la Liga de Campeones, buscarán sumarse a la galería de jugadores campeones europeos de clubes, la que fundó el legendario Alfredo Di Stéfano en los años 50.

Se trata del defensor Juan Foyth, integrante del plantel argentino que disputará la Copa América; el mediocampista Erik Lamela, ex-River y jugador con pasado en el seleccionado nacional, y el arquero Paulo Gazzaniga.

Entradas, reventa y show

La UEFA repartió 17.000 entradas para cada club y vendió otros 38.000 tickets, que junto con las que le fueron destinadas a protocolo y sponsors, completarán las casi 68.000 localidades disponibles. El cartel de agotadas no tardó en aparecer y la reventa empezó a jugar: cerca del fin de semana se pagaron hasta 14.000 euros por un boleto.

Además, la ceremonia inaugural estará a cargo de la banda de rock de EEUU Imagine Dragons, mientras que el cuarteto ucraniano Asturia Girls entonará el himno de la Champions.

Probables formaciones

Tottenham Hotspur: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen y Rose; Sissoko, Eriksen y Dier; Alli, Son y Kane. DT: Mauricio Pochettino.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip y Robertson; Henderson, Wijnaldum y Fabinho; Mané, Roberto Firmino y Salah. DT: Jurgen Klopp.