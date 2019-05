Vecinos de Floresta denuncian que las obras se paralizaron hace 3 meses

Familias de la zona este de la ciudad contaron que se pavimentaron pocas cuadras y creen que los trabajos no se van a finalizar. Les habían prometido playón deportivo, espacios verdes y contenedores.

Floresta es uno de los barrios más antiguos y olvidados de la ciudad de Salta. La inclusión de la barriada en lo que se llamó el "Plan Belgrano" trajo optimismo a los vecinos. El programa nacional prometía obras de infraestructura básica para una de las zonas más postergadas desde hace varias décadas.

Sin embargo, los atrasos en las obras que se debían realizar volvieron a llenar de desilusión a la gente. Residentes del barrio comentaron ayer a El Tribuno que desde hace más de tres meses que no hay obreros ni movimientos de máquinas. Dijeron que hace tiempo que no ven avances en el barrio.

El cartel de obra que está ubicado en la entrada del barrio declara que la fecha de inicio de los trabajos fue el 23 de junio de 2017 y el plazo de ejecución era de 540 días. Si ese lapso se hubiera cumplido, las obras tendrían que haber finalizado el sábado 15 diciembre 2018. Sin embargo, hasta el momento poco se avanzó en la barriada.

El 29 de abril de 2018 este diario difundió una nota en la que Gobierno nacional ponía un nuevo plazo y aseguraba que se respetaría. "Tras un replanteo de las obras, desde Nación le dijeron a este diario que en marzo de 2019 estarán listos los trabajos en ese lugar", expresaba la publicación de El Tribuno.

Más de un mes después de esa fecha, poco se avanzó y volvieron las quejas y dudas por parte de los vecinos. Los habitantes de la barriada son escépticos frente a esta situación y afirman que las obras prometidas hace tres años no se van a finalizar.

De acuerdo con el programa inicial, en Villa Floresta se planeaba hacer desage pluvial, red vehicular y peatonal, colocar señalética urbana, inaugurar espacios verdes y un playón deportivo, habilitar un NIDO (núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades) y poner contenedores de residuos. También estaba prevista la red eléctrica y de alumbrado público. Los trabajos, que beneficiarán a 1.250 familias, tenían una inversión prevista de $114.194.878. El año pasado se habló de que habría una "redeterminación", aunque no quedó claro qué implicaba.

Los vecinos, que salieron a denunciar una paralización de las obras, comentaron que las autoridades municipales no les explican por qué se dejó de avanzar y el barrio se encuentra en un abandono total.

"Nos prometieron pavimentar todas las calles del barrio, sin embargo se puede ver que no es así. Solo se pavimentó la calle principal y las arterias por donde pasa el colectivo, nada más. Nos parece lamentable la situación. No sabemos qué hicieron con la plata. Supuestamente ya estaba, pero las obras no se hicieron", expresó María, una vecina que vive sobre la avenida Delgadillo.

Cordón y agua

Un punto a favor, según los vecinos, es que se hizo el cordón cuneta en casi todas las cuadras del barrio. Además, expresaron que muchas familias pudieron realizar sus conexiones domiciliarias al servicio de cloaca y agua corriente de red, aunque expresaron que todavía falta instalar esos servicios en muchas casas.

Para muchas familias acceder al agua fue un cambio de vida, ya que antes tenían que buscar agua en los grifos comunitarios de la calle y cargar pesados bidones.

Los residentes del barrio también manifestaron su enojo porque no pueden disfrutar del playón deportivo y los espacios verdes que estaban incluidos en el plan original. Además, comentaron que nunca se construyó el NIDO.

"También nos prometieron contenedores de residuos en las esquinas y, como se puede ver, en cada baldío del barrio hay un basural. Esto es espantoso cuando llueve, porque la basura termina en cualquier lugar. La verdad que estamos muy tristes por cómo nos abandonaron. Seguro que antes de las elecciones van a volver con promesas de que van a terminar las obras que faltan en el barrio, pero ya no les creemos", finalizó Victoria.

Procrear construyó 552 viviendas en la provincia

Se levantaron en los barrios Grand Bourg, El Huaico y Talavera.

En el marco de la presentación mensual del informe de gestión del Plan Belgrano en Salta, sus autoridades informaron que desde el programa Procrear se están construyendo 552 viviendas en los barrios Grand Bourg, El Huaico y Talavera de la ciudad de Salta y en Tartagal, con una inversión de $678 millones.

En cuanto a viviendas sociales, en el período 2016-2019 financiaron la construcción de 3.968 unidades en la provincia de Salta, y en la actualidad se financian otras 2.060, que se encuentran en construcción.

Se suman a estas familias beneficiadas los 452 propietarios que accedieron a fondos para el mejoramiento de las casas y los 60 que actualmente se encuentran en obra de remodelación.

Inscripciones

Hoy finaliza la inscripción para 45 viviendas remanentes de los desarrollos urbanísticos que a través del programa nacional de acceso al crédito hipotecario Procrear se están construyendo en Salta capital (barrio El Huaico) y Tartagal.

En El Huaico se pusieron a disposición 26 viviendas, entre departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con y sin cocheras, que varían en superficie entre los 41 y 69 m2.

Las casas tienen distintos valores, según la tipología, pero oscilan aproximadamente entre $1.300.000 y $2.3000.000.

En Tartagal, mientras tanto, serán 19 las unidades que saldrán a sorteo, entre casas unifamiliares de dos y de tres dormitorios, cuyas superficies cubiertas varían entre los 70 y 86 m2. En este caso los valores de las propiedades varían entre los $1.700.000 hasta $2.100.000.