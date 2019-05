Rial: "Mi vieja me tiró lavandina y me tuvieron que internar"

Jorge Rial es uno de los periodistas de espectáculos que más sabe sobre la vida privada de los demás, pero con su vida privada intenta ser reservado. Sin embargo, Andy Kusnetzoff en "Podemos Hablar" indagó sobre su infancia y el conductor no dudo en responder, y en contar que atravesó por duros momentos.

"Mis viejos eran campesinos: uno tenía tercer grado, el otro primero o segundo. Y mi vieja me demostraba el amor desde la violencia. Lo cuento hoy así porque en terapia logré reconciliarme con ella, pero su amor era desde la violencia. Yo tampoco era un pibe muy tranquilo que digamos", comenzó su relato.

Y continuó: "Estuve internado por violencia. Mi vieja, un día, en una cena, agarró un sachet de lavandina y me lo tiró. Me entró lavandina y me tuvieron que internar".