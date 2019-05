Estudiantes de Río Cuarto es el campeón del Federal A

Con el ex Gimnasia y Tiro Víctor Beraldi como titular y una de las figuras más sobresalientes de la campaña, Estudiantes de Río Cuarto coronó ayer su ansiado ascenso a la B Nacional tras vencer en su estadio 2 a 0 a Sarmiento de Resistencia por la última fecha del pentagonal final por el primer ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Los tantos del conjunto cordobés fueron anotados por Javier Ferreira, de tiro penal, e Ibrahim Hesar, de cabeza, ambos en la parte final del encuentro jugado en el colmado estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Ambos equipos habían llegado a esta última fecha igualados en la cima de las posiciones con nueve unidades.

Sarmiento se quedó con diez en el primer tiempo por la expulsión de Federico López. En la parte final, Estudiantes presionó y convirtió en figura al arquero Juan Ignacio Carrera, pero la resistencia se quebró a los 33’ cuando Ferreira transformó en gol un dudoso penal.

Las posiciones del pentagonal final quedaron de la siguiente manera: Estudiantes 12 unidades; Sarmiento 9; Alvarado y San Jorge 4; y Defensores de Belgrano 0. Los tucumanos cerraron una gran campaña, fueron la sorpresa y ahora irán por el segundo ascenso en los play- offs, que disputarán los cuatro equipos que no ganaron el pentagonal con los cuatro sobrevivientes de los play-offs, por los cuartos de final.

Y estos serán los cruces: Deportivo Madryn vs. Sarmiento de Resistencia; Sol de Mayo de Viedma vs. Alvarado de Mar del Plata; Desamparados de San Juan vs. San Jorge; Gimnasia (CdU) vs. Defensores de Villa Ramallo. El próximo domingo se jugará la ida y las revanchas el 19 de mayo.