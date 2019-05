El Barça va por el pasaje a la final de la Champions

Barcelona de España visitará hoy a Liverpool por el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones, que puede marcar la clasificación de Lionel Messi a su cuarta final en el máximo torneo de clubes de Europa, que ya ganó en tres oportunidades.

El equipo catalán intentará hacer valer la ventaja de 3 a 0 obtenida en el Camp Nou la semana pasada y así acceder a la final de la Champions League, que no juega desde 2015.

El partido se disputará en el estadio de Anfield a partir de las 16 de Argentina (20 en Inglaterra), será arbitrado por el turco Cuney Cakir y se podrá ver por la señal Fox Sport.

De cara al encuentro de hoy, el equipo que dirige Ernesto Valverde, que llegó ayer a Liverpool, no tiene muchas incógnitas en cuanto a la formación.

Se estima que el DT del conjunto blaugrana no introducirá variantes con respecto al equipo que comenzó el partido en el Camp Nou, y que resolvió con un contundente 3 a 0 con dos goles de Messi y otro del uruguayo Luis Suárez.

La lesión sufrida por el francés Ousmane Dembelé el sábado pasado en la derrota ante el Celta de Vigo (2 a 0, sin Messi en el once titular) es la única novedad en el equipo catalán, que buscará acceder a la final de la Champions, algo que no logra desde hace cuatro años cuando se enfrentó y venció por 3 a 1 a Juventus de Italia.

Barcelona y su entrenador llegan con una valiosa ventaja al partido en Anfield, pero no quieren que les ocurra lo mismo que en 2018, cuando quedaron fuera de la final luego de vencer a la Roma 4 a 1 en el partido de ida, y perder en la vuelta por 3 a 0.

El Liverpool, en tanto, no podrá contar con el brasileño Firmino ni con el egipcio -la estrella del equipo- Mohamed Salah, ambos lesionados.

Se trata de dos bajas sensibles para el entrenador alemán Jurgen Klopp, quien anticipó que Daniel Sturridge y Divok Origi podrían ser los reemplazantes.

En Liverpool creen en la hazaña pero saben que es difícil remontar el 0-3, y mucho más con Lionel Messi como titular en el equipo contrario.

Sin embargo, los hinchas ingleses dirán presente hoy en el mítico estadio de Anfield para dar aliento a sus jugadores.

El equipo que supere la serie deberá enfrentar al ganador del Ajax de Holanda y el Tottenham de Inglaterra, que jugarán mañana en Amsterdam.

Ajax lleva la ventaja de un triunfo exiguo, el 1 a 0 conseguido en el partido jugado en Londres la semana pasada.

La final de la Champions League se disputará el 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Posibles formaciones

Liverpool: Alisson; Joseph Gomez, Joel Matip, Virgil Van Dijk y Andrew Robertson;James Milner, Fabinho y Naby Keita; Divok Origi, Daniel Sturridge y Sadio Mane. DT: Jurgen Klopp.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement Lenglet y Jordi Alba; Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Sergio Busquets y Coutinho; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Ernesto Valverde.