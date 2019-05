Con la mira en el acuerdo, Macri busca avanzar en reuniones con referentes de la oposición

Sergio Massa se mostró abierto al diálogo pero puso condiciones. La posición de Cristina Kirchner es no “dialogar a libro cerrado”.

El Gobierno intenta avanzar en la ardua tarea de consensuar con la oposición diez puntos básicos sobre políticas de Estado a largo plazo, a menos de dos meses del cierre de listas de candidatos para las presidenciales. El programa tiene el visto bueno de parte de Alternativa Federal y del líder de Evolución Radical Martín Lousteau. Mientras que Sergio Massa se mostró abierto al diálogo pero condicionó el debate, en tanto que desde el entorno de Cristina Kirchner hicieron saber que no dialogarán “a libro cerrado”.

Massa, que es uno de los precandidatos presidenciales de Alternativa Federal, se mostró abierto al debate pero fue muy crítico con el plan del Gobierno. Emitió un comunicado en el que reclamó “políticas de estado” y criticó lo que considera que es “marketing electoral”, por la dilación del Gobierno en convocar al diálogo a la oposición en un contexto de crisis económica y en las proximidades del calendario electoral nacional.

Además generó malestar en el exintendente de Tigre la difusión de las conversaciones con el Ejecutivo. “El Gobierno filtró a los medios de comunicación que estaría negociando una declaración conjunta con Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y conmigo. No fue el anuncio de una negociación real y sincera, sino una nueva operación del Gobierno para distraer y dividir a la oposición. El diálogo no se hace a través de filtraciones de prensa; y los acuerdos no se construyen por WhatsApp”, criticó.

Cristina hablaría, pero no “a libro cerrado”

Mientras que la expresidenta y senadora de Unidad Ciudadana, que reaparecerá esta semana con su presentación en la Feria del Libro, considera al igual que Massa la convocatoria responde a necesidades electorales. Desde su entorno adelantaron que en el caso de que reciban un llamado de la Casa Rosada Cristina no aceptará dialogar “a libro cerrado”, consigna Clarín.

Los ejes del acuerdo que impulsa el Gobierno son: lograr y mantener el equilibrio fiscal; sostener un Banco Central independiente; mayor integración al mundo; respetar la ley, los contratos y los derechos adquiridos; creación de empleo a través de una legislación laboral moderna; reducción de la carga impositiva nacional, provincial y municipal; consolidar un sistema previsional sostenible y equitativo; consolidar un sistema federal basado en reglas claras; asegurar un sistema transparente de estadísticas; y cumplir los compromisos con los acreedores.

La semana pasada el Presidente habló con los otros referentes de la Alternativa Federal: Lavagna (exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner), Urtubey (gobernador de Salta) y Pichetto (jefe de bloque de senadores del PJ). Urtubey y Pichetto tendieron un puente con el jefe de Estado. De hecho, el senador había asegurado que él ya había planteado la necesidad de alcanzar un acuerdo semejante. En cambio, Lavagna rechazó los 10 puntos básicos y propuso los suyos.