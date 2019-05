Thor bailando “La Bamba” en el back de “Avengers: Endgame”

A una semana del tan esperado estreno de la película Avengers: Endgame, la cual marca el fin de toda una era de cintas dentro del Universo Marvel, los protagonistas de esta saga compartieron algunos momentos que vivieron durante su rodaje y fue Chris Hemsworth quien sorprendió a sus seguidores al bailar al ritmo de un tradicional tema mexicano acompañado de algunos de sus compañeros.

"La Bamba", canción que al ritmo del son jarocho retrata varias temáticas y que fue popularizada por el estadounidense de ascendencia mexicana Ritchie Valens, fue la elegida por estos populares actores para amenizar una comida en equipo que tuvieron durante el rodaje de este filme y que ha recaudado más de US$ 2 billones en taquilla.

En el clip de escasos segundos se observó sentados en una mesa a Don Cheadle (War Machine), Mark Ruffalo (Hulk), Robert Downey Jr (Iron Man), Jeremy Renner (Ojo de Halcón o Hawkeye), Paul Rudd (Ant-Man) Karen Gillan (Nebula).

Los actores de los Vengadores disfrutan de su almuerzo, mientras los músicos vestidos de mariachis tocan el folclórico tema mexicano que se presume fue compuesto en el siglo XVII para satirizar la vida de los veracruzanos de la época.

La melodiosa canción logró contagiar a los intérpretes a tal grado que dejaron sus alimentos para aplaudir y mover sus cuerpos al ritmo de "Bamba, bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, ay arriba y arriba".

Flashback to a little lunch @RobertDowneyJr threw while we were shooting @Avengers. What can I say, the music took hold of me...🕺🏻🤷‍♂️ @ChrisEvans #paulrudd @Renner4Real @Russo_Brothers @MarkRuffalo #scarlettjohansson pic.twitter.com/UfzHPxRsMY