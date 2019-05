Ataque a balazos contra la camioneta de Olmedo

El candidato a gobernador por Salta Alfredo Olmedo denunció ayer públicamente que volvió a sufrir un atentado.

"Esta vez balearon mi camioneta blindada, la que recibió cuatro disparos de arma de fuego", le dijo anoche a El Tribuno.

Olmedo dijo que se encuentra en Buenos Aires a la espera de una sesión de la Cámara, que aseguramente no se hará por falta de quórum, aclaró. "Aquí nadie viene a trabajar", dijo el legislador, y agregó, el oficlismo convoca a una sesión y sus diputados no trabajan. Así estamos. Hace un tiempo atentaron contra mi vida y hasta el día de hoy nadie me dio información al respecto. Ahora descubro un mensaje grabado con balas en mi camioneta y no pueden esperar a que vaya a Salta a denunciar, hay que trabajar de oficio", deslizó irónicamente. Luego dijo que la seguridad es un tema importantísimo en su agenda de trabajo y lo que le está ocurriendo aseguró que tiene un verdadero tinte politico.

"No me van amedrentar con nada, al único que le temo es al poder de Dios", dijo, para luego agregar, "cuando estemos en el poder voy a tener una policía enérgica y les adelanto que mi gente en la seguridad pública van a ser policías o militares, sin dudas", se sinceró.

Sobre el atentado que denuncia se refirió así: "Hay cuatro impactos de bala en los vidrios traseros, que no causaron más daño porque es un vehículo completamente blindado.

No me voy a bajar de las elecciones, como tampoco me importa cuántas balas tiren".

El legislador aprovechó el momento y disparó parte de su sentir político y aseguró que lo único seguro en la Argentina es la inseguridad".

"La sufro yo, un hombre público, qué pueden esperar entonces los ciudadanos, los trabajadores, las amas de casa y la juventud", reflexionó.

Luego sobre el atentado en sí no dio precisiones de dónde ocurrió, solo dijo que fue en la provincia de Salta, durante uno de los tantos recorridos que hizo días pasados.

"Cuando dispararon contra la camioneta la misma se encontraba sin ocupantes", aclaró

"Fue claramente una advertencia de la corporación política que nos gobierna", dijo.