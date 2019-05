“Será la primera elección con el fenómeno de la desinformación circulando”

Facebook y Fopea (Foro de Periodistas de Argentina) se plantearon el desafío de combatir la desinformación en las redes sociales. A partir de este año, las dos organizaciones comenzaron a hacer hincapié en las campañas electorales y, por eso, decidieron llevar adelante una serie de encuentros para brindar herramientas y recomendaciones a los periodistas. Luego de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016 y en Brasil en 2018, en las que la difusión de noticias falsas para perjudicar a candidatos llegó a un extremo, los medios comenzaron a tomar más recaudos para chequear la información que llega a las redacciones.

Vanina Berghella, directora ejecutiva de Fopea, es periodista y desde el 2000 se enfoca en la gestión de contenidos y plataformas digitales. En diálogo con El Tribuno, contó cuáles son los desafíos que tendrán los medios en estas elecciones y destacó la importancia del periodismo para “batallar” contra la desinformación que existe en las redes sociales.

“Argentina va a ser la primera vez que cubre unas elecciones en las que está el fenómeno de la desinformación circulando. Ya pasó en otros países, esta es la primera vez en el país y, obviamente, que hay preocupación”, destacó la directora ejecutiva de Fopea, tras una charla para periodistas salteños que se realizó en el hotel Sheraton.

Llegan a Salta con una capacitación para periodistas...

Cuando planificamos un poco estas actividades junto con Facebook, la idea era proporcionar herramientas para la cobertura electoral, no solamente desde el aspecto que nosotros tradicionalmente lo hacemos, que es desde el periodismo tradicional, que es la planificación de una cobertura, el enfoque de ética, la verificación de la información tradicional sino también aportando todas las herramientas que nos puede proveer una plataforma como Facebook, en donde además podes llegar a una audiencia, a la que quizás no llegas desde tu portal o desde tus otras plataformas. En ese sentido, cuando armamos esto, se generó una interacción muy interesante con la gente de Facebook, que puso todo el apoyo logístico para que lo podamos hacer. Estamos teniendo muy buena recepción, tuvimos más de 100 inscriptos y hemos tenido una muy buena asistencia con muy buena participación y preguntas por parte del público a cada uno de los capacitadores.

¿Qué puntos tiene que tener en cuenta un medio a la hora de cubrir una elección?

Lo primero es que cada medio o cada periodista tiene que ver su propia estrategia. No es lo mismo un medio grande que tiene estructura, un equipo, a un freelance que hace su cobertura. Entonces, ahí detectar ese nicho es importante, no es una misma receta para todos. Eso, creo, es una de las cosas importantes a tener en cuenta. Puntualmente, te puedo decir lo que se recomienda es no publicar y por ejemplo todo aquello que sea como contenido de “clickbait”, que sea para el cliqueo, sino más bien que se aporte un valor agregado. Si vos pones, por ejemplo, “las cinco cosas que querés saber del candidato tal”, la verdad que eso ya está demostrado en las estadísticas de la plataforma que los usuarios no lo quieren consumir. Tenés que aportar un contenido de valor, ya sea a través de una entrevista, de dar a conocer cuál es la propuesta del candidato, de comparar cuál es el problema que tiene tu barrio y cuál es la propuesta del candidato por ejemplo. Eso requiere trabajo y es periodismo básicamente y ahí ya no importa tanto en dónde lo publiques sino qué hagas previamente a ese otro trabajo. Hace un rato también hablaban de poder hacer el muestreo real de todos los candidatos, si bien hay equipos chicos, pero bueno hay que tomarse el trabajo y sentarse a hablar con cada uno y no solamente cubrir a los más populares. Eso es parte de tu servicio a la comunidad y es posible que en las redes encuentras ese contenido y no lo encuentras en otro espacio.

¿Cuáles son los desafíos?

Creo que tenemos dos desafíos importantes. El primero tiene que ver con hacer nuestro trabajo bien desde las bases, independientemente de la plataforma. El periodismo de alguna manera tiene que volver a las fuentes en ese sentido. Además de un chequeo de información a través de Google, tenés que llamar al candidato, tenés que preguntarle, o a quien sea la persona. Entonces, volver a las fuentes y hacer nuestro trabajo como lo hacíamos antaño es importante. Además, planificar la cobertura, con quiénes vamos hablar, en qué instancia, cómo nos vamos a repartir las tareas, a recolectar la información. Hoy los candidatos o los partidos no publican las plataformas, bueno hay que ir, ser incisivo y preguntarles. “¿Qué va hacer en términos de salud, qué en salud pública y en educación?”. Eso por un lado y el otro gran desafío, muy vinculado a lo que hablamos hoy acá, es desde nuestro lugar combatir la información falsa y la desinformación. Eso se hace únicamente contrastando la información verdadera. Si circula un meme o un WhatsApp, antes de publicar el contenido que circula en redes, hay que chequearlo y mostrar la contracara de lo que es falso. Ahí sí publicás el video falso, pero contrastado con la verdad. Si no, se sigue propagando lo que no es correcto.

¿El cheque de la información va a ser algo crucial para estas elecciones? ¿Existe preocupación en los medios y Fopea por las fake news en estas elecciones?

El periodista tiene que encontrar su propia forma de chequeo, que existe, y que lo tenés al alcance de la mano, tratando de contactar a la fuente. Si no, haciendo tu propia investigación en medios digitales. Argentina va a ser la primera vez que cubre unas elecciones en las que está el fenómeno de la desinformación circulando. Ya pasó en otros países, esta es la primera vez en el país y, obviamente, que hay una preocupación. Desde ese punto de vista, Fopea además de estas actividades va a estar trabajando en proyectos durante este año y el año que viene cubriendo esto y analizando también el fenómeno para entender cómo funciona en la Argentina porque en cada país tiene particularidades sobre quiénes están detrás, quién financia o en qué plataforma funciona. Entonces, por un lado va a ser un año de exploración y observación y, por otro, también lo que le cabe al periodista y a los medios es batallar contra eso. Sabemos que la propaganda existe desde que el periodismo existe, hoy tenemos la rapidez porque se propaga en las redes y en las plataformas digitales, eso no lo podemos impedir, pero podemos, desde nuestra obligación, contrastar y mostrar la verdad.

El uso de videos crece en las redes sociales

Se mostró la importancia de ese formato para transmitir información.

Alejandro González es periodista y tiene en sus espaldas casi diez años de trayectoria llevando la estrategia de redes sociales de distintos medios de comunicación en Chile. Hoy se desempeña como gerente de soluciones, enfocado en productos, métricas y soporte para medios de noticias del Cono Sur y la zona Andina. Llegó a la provincia para mostrar cuáles son las mejores prácticas para usar Facebook e Instagram como herramienta para informar.

Durante su charla, destacó la reproducción de videos en la plataforma. “Un 50% de todos los datos que transcurren en móviles es a través del consumo de videos. Lo que nosotros estamos proyectando es que los próximos cinco años esta proporción aumenta a un 75%, o sea que es muy importante y cada vez más relevante la importancia de este formato”, expresó.

El especialista afirmó que durante la votación hay dos elecciones en juego. En la primera, los ciudadanos eligen a sus representantes políticos y, al mismo tiempo, deciden con quién van a informarse durante esas elecciones.

“¿Quién la gana? Nosotros creemos que el que tiene el mejor despliegue y para tener un buen despliegue se requiere planificación”, añadió.

González preponderó la utilización de la herramienta de Facebook Live, que sirve para hacer transmisiones en vivo. “Desde que se lanzó el producto, se han realizado más de 3.500 millones de transmisiones. Esto muestra muy bien cuáles son las ventajas de este formato que permite interacción en tiempo real con sus audiencias”, declaró.

Destacó que el desafío para los medios es lograr contenidos que sean interesantes. “¿Cómo metemos una propuesta política de candidato en una elección presidencial? Hemos visto que funciona muy bien cuando los medios de comunicación logran empaquetar ese mensaje en un tono lúdico, divertido”, planteó.

Otro consejo que ofreció el especialista es utilizar la herramienta premiere o estreno. “Lo que genera es algo muy interesante, ya que premiere permite lo mismo que Facebook Live pero con contenido en demanda, no necesita estar en vivo”, finalizó González.