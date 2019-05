Champions League: el llanto de Pochettino tras el gol de la hazaña de Tottenham

Cómo festejar el gol que da una clasificación a la final de la Champions League, después de perder el primer partido como local y estar 0-2 en la revancha? Tottenham consumó en Amsterdam una victoria mayúscula, de carácter histórico: le ganó por 3-2 a Ajax y protagonizará una definición inglesa en el Wanda Metropolitano frente a Liverpool, que ayer había logrado su propia hazaña a expensas del Barcelona.

¡EL GOL QUE VALIÓ EL PASE A LA FINAL!

Lucas Moura anotó su tercer tanto y los de Mauricio Pochettino eliminaron al Ajax sobre la hora.

Mauricio Pochettino, el entrenador argentino de los Hotspurs, no pudo contener la emoción después de noventa minutos -y un poco más- de tensión. El gol de Lucas Moura a los 95 minutos desató toda la locura en el festejo de Tottenham, que accede a una clasificación inolvidable. Y claro, cómo no disfrutarlo y cómo no desahogarse...