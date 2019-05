"Los otros", de Magalí Tagés, 2x1 con Club El Tribuno

Magalí Tajes despide su primer unipersonal de stand up: "Los otros". Un espectáculo de comedia que cree que los monstruos más grandes no están abajo de la cama, sino adentro de la cabeza. Subirá a escena el 28 de mayo, a las 22, en el Teatro del Huerto (Pueyrredón 175).

"Los otros" es una invitación a jugar con ellos, para que en vez de asustarnos, nos den risa. Un show íntimo, profundo y conmovedor, con la mejor versión de Magalí en un escenario. Y no lo afirma esta reseña, sino su madre. Con más de un millón de seguidores en redes sociales, sigue en búsqueda de la aprobación de los otros. Por eso hace este show.

Magalí Tajes nació en octubre de 1988, en Buenos Aires. Estudió la carrera de Psicología en la UBA y trabaja como comediante de stand up desde 2013. Participó en tres ediciones del festival Ciudad Emergente y en dos emisiones de Comedy Central Latinoamérica. Publicó "Arde la vida", su primer libro, en noviembre de 2014 y ya va por su quinta edición en Argentina. Su segundo libro, "Caos", fue publicado en 2018 y terminó ese año siendo el segundo más vendido en Argentina. Regrosa la piba, ¿viste? Bueno, no tanto.

El show dura 80 minutos y está indicado para mayores de 12 años.