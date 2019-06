Milagro en el camino al pueblo de La Caldera

El camino de cornisa que conduce al histórico pueblo de La Caldera por la ruta nacional 9, no solo es peligroso por sus estrechas curvas, contracurvas, subidas, bajadas y derrumbes, sino por la presencia sistemática de animales sueltos que deambulan sin control, sobre todo en horas de la noche. La situación se agrava aún más por la cantidad de accesos a los barrios privados enclavados en medio de esas serranías y por la veintena de caminos ilegales que se abrieron para el ingreso y salida de los pesados camiones ripieros de las empresas que explotan de manera indiscriminada las canteras del río La Caldera.

En medio de esa trampa mortal, en las últimas horas del sábado, un auto ocupado por cinco miembros de una familia de esa localidad atropelló a una manada de caballos que circulaba por medio de la ruta, a la altura del kilómetro 1820, en jurisdicción del pueblo de La Calderilla. Se trata de un matrimonio con sus tres hijos menores, quienes salvaron sus vida de milagro. El vehículo quedó virtualmente destrozado. Dos de los equinos murieron, uno de ellos luego de una penosa agonía. En tanto un tercero huyó con una de sus patas fracturadas.

La familia fue auxiliada de inmediata por los efectivos de la Policía que según, se comentó en el lugar, en esos momentos arriaban por la ruta a los caballos montados en una camioneta de la fuerza. "No se puede arriar animales con un patrullero porque las luces los encandilan y se asustan", cuestionó un vecino.

El conductor del automóvil y uno de sus hijos sufrieron golpes y fueron trasladados al hospital San Bernardo. El médico que los examinó comprobó que, afortunadamente, las lesiones que presentaban no eran de gravedad. "Realmente, esto fue un verdadero milagro; el choque con caballos es lo más peligroso que hay, porque en la mayoría de los casos el animal se te mete dentro del vehículo y por suerte esto aquí no sucedió", comentó uno de los tantos automovilistas que quedó varado por esta emergencia. El tránsito se rehabilitó de a poco, luego de que los heridos fueran examinados por el equipo médico del hospital de La Caldera y trasladados al hospital de Salta.

Algunos policías estaban nerviosos, a tal punto que trataron de impedir a este cronista que realizara tomas fotográficas, a pesar de haberse identificado y de que se trataba de un episodio ocurrido en la vía pública. La situación se normalizó, poco después, con la intervención de otros que procedieron a la altura de las circunstancias. Más tarde llegaron los peritos de Criminalística para evaluar las causas y circunstancias del siniestro. El choque ocurrió en una recta y por la magnitud del impacto todo indica que el auto circulaba a una velocidad mínima de 80 kilómetros.

Penosa agonía

Luego de que los heridos fueran auxiliados, en el lugar del accidente se vivieron momentos de profunda tensión debido a que uno de los caballos permanecía en estado de agonía en la banquina. En su desesperación una mujer se comunicó con un veterinario, a quien le pidió por favor que se hiciera presente en el lugar para que sacrificara al animal y de esa manera evitar su sufrimiento.

Cuando el profesional llegó, la Policía le comunicó que no podía practicar la “eutanasia” sin la autorización del fiscal penal en turno y del dueño del equino. Como el caballo no tenía marca era difícil saber quién era su propietario. “Si nos atenemos a lo legal, la policía tiene razón; no puedo hacer nada sin una autorización, porque después me puedo meter en un flor de lío”, explicó el veterinario.

Para graficar su padecimiento, una médica comentó que el equino se estaba hinchando y que eso indicaba un desangramiento interno. “Es doloroso que no se pueda hacer nada por estas cuestiones legales”, se quejó la profesional. Trascendió que la “orden” en cuestión nunca llegó y que el caballo murió varias horas después.